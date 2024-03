„Balogh Levente volt az első, aki valaha megdicsért”

Balogh Leventét nem igazán kell bemutatni senkinek – a Szentkirályi Magyarország alapító tulajdonosa vállalatcsoportjainak márkáival az ásványvizek, a szénsavas üdítőitalok és a snackek piacán egyaránt jelen van, mindemellett pedig az RTL-en futó Cápák között című műsor befektetőjeként is régóta ismerős a közönségnek. A milliárdos üzletember lett az arca a csatorna tavaly áprilisban indított üzleti realityjének is: Az álommeló című műsorban keresett maga mellé elnöki asszisztenst, bruttó 3 milliós fizetést, céges autót és egyéb juttatásokat kínálva.

A heteken át tartó megmérettetésből, amelynek során a legkülönfélébb feladatokat kellett megoldaniuk a pozíciót megpályázó jelölteknek, a 25 éves Keserű Balázs került ki győztesen, aki azóta is Balogh Levente mellett dolgozik, sőt már előléptetést is kapott. A fiatalember immáron ügyvezető igazgatóként is bizonyíthat, megüresedett pozíciójára pedig a munkaadója ismét Az álommelóban keresi a megfelelő alkalmazottat.

Az elmúlt egy év tapasztalatairól Keserű Balázzsal és Balogh Leventével a Szentkirályi Magyarország alapító tulajdonosának irodájában beszélgettünk. A karcagi fiatalember azzal kezdte, ha nem Balogh Levente hirdette volna meg az állást, valószínűleg nem is jelentkezik a műsorba – ez esetben feltehetőleg már külföldön lenne vagy valamelyik multinál dolgozna, mert az előző munkahelyén egyes kollégáival személyes konfliktusai adódtak.

Voltak inkorrekt lépések, hozzányúltak a fizetésemhez és a szabadságomhoz is, ezért már ott tartottam, hogy akkor itt a vége. Egyik szombat este aztán az X-Faktor reklámblokkjában találkoztam az RTL felhívásával. Másfél-két hónapig dilemmáztam, hogy belevágjak-e, majd egy napon, amikor hazafele jöttem Nyíregyházáról, beadtam a jelentkezésemet.

Keserű Balázs egyébként Budapesten él, de annak idején napi szinten ingázott Nyíregyházára, mert a cégnek, ahol akkor alkalmazásban állt, az egyik telephelye ott működött. Reggelente 4-5 órakor kelt, hogy odaérjen nyitásra, ledolgozott nyolc órát, majd visszajött a fővárosba, ahol még jó pár órát igénylő teendők vártak rá. Az átlagosnak nem mondható időbeosztás egyébként egyáltalán nem zavarta – szerette a munkáját, amit épp ezért nem is érzett tehernek soha.

Ez részben hozott példa, ezt láttam otthon is, a nagypapám és apu is állandóan dolgoztak, mindent megtettek a családért. Egyfajta belső késztetésről van szó – most is sok mindenbe belelovalom magam egyszerre, és mire észbe kapok, már este 10-11 óra van. Emellett a sikeresség felé vezető út is motiválja az embert. Tudom, hogy 50 éves koromra milyen szinten akarok lenni, és hogy ehhez bizonyos életszakaszokban mit kell elérnem. Van az a mondás, hogy amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra – én abszolút e szerint élek

– fogalmazott, hozzátéve: az egyik legnagyobb kontradikció az életében, hogy miközben minél több mindent akar csinálni egyszerre, és ezzel párhuzamosan egyre maximalistábbá válik, a hibalehetőség is nagyobb lesz, hiszen senkinek sincs végtelen energiája. Tisztában van vele, hogy néha azért nem ártana kicsit visszavennie a tempóból.

Az emberi oldal is számít

Balogh Leventével már Az álommeló első évadának sajtóvetítésén is beszélgettünk. Az üzletember akkor azt mondta, a győztes kiválasztásánál a szakmai tudás mellett az emberi oldalt is ugyanolyan fontosnak tartotta, ami számára a hitelességet jelenti – azt, hogy amit közvetít valaki magáról, a valóságot tartalmazza. Úgy érzi, a bő egy hónapig tartó forgatás elegendő volt arra, hogy megismerje a műsor szereplőit, nagyon hamar kiderült, hogy amit mondanak és ami mögötte van, mennyire fedi egymást. Végig ezt próbálta tesztelgetni náluk, illetve hogy megvan-e bennük a munka iránti alázat, amit a kollégái kiválasztásánál szintén nagyon fontosnak tart.

„Arra, hogy kiderüljön, ki mennyire adja magát, tökéletesen alkalmas ez a műsor. Ha fejvadász cégekkel kerestet munkaerőt az ember, az ilyen szempontból lutri, mert hiába jó egy adott jelentkező az önéletrajza alapján szakmailag, az emberi oldaláról előzetesen ebből nem sokat tudunk meg. Az álommelóban mélységében is egyre közelebb kerültem a jelentkezőkhöz, hiszen volt rá idő, hogy egyre mélyebb beszélgetéseket folytassunk egymással. Egyébként nem csak a velem való kapcsolatukat vizsgáltam, a felvételeket is mindig visszanéztem, mert sokszor előfordult, hogy nem tudtam ott lenni. Egy-két jelölt pont azért nem lett szimpatikus, mert amikor azt hitte, nem hallom, amit mond, máshogy nyilvánult meg, mint a jelenlétemben. Aki ez esetben is ugyanazt adta elő, mint amit nekem kommunikált, a kiválasztás folyamán abszolút előnyt élvezett” – hangsúlyozta Balogh Levente.

Az üzletember azt is hozzátette: azok a jelentkezők, akik az első ötbe bekerültek, mind esélyesek voltak a győzelemre. Előfordult, hogy Keserű Balázsnál is rezgett a léc, hiszen 32 napig koncentrálni azért nem egyszerű – a fináléban végül Detti helyett mégis őt választotta, mert megfelelőbb volt a meghirdetett pozícióra.

Mindketten más személyiségek, mindkettőjüket más feladatokra tudtam volna használni. Detti viszont inkább egy vállalkozó, ebben a műsorban pedig én most menedzsert kerestem

– szögezte le.

Amikor kimondta Keserű Balázs nevét, az üzletembernek volt egy olyan megjegyzése is, hogy az életük sokban hasonlít. Kérdésünkre most kifejtette: részben arra gondolt, hogy ugyanaz a szakmai végzettségük – mindketten élelmiszeripari iskolába jártak, majd közgazdászdiplomát szereztek –, illetve hogy Balázsnak a nagyapja, Balogh Leventének pedig az édesapja volt a példaképe, akiket már mindketten elveszítettek. A milliárdos üzletember bevallotta, mintha önmagát látná Az álommeló győztesében. Mint mondta, olyan szimbiózis alakult ki közöttük, amilyen az édesapjával, még a korkülönbség is ugyanannyi, harminc év van közöttük.

Keserű Balázs is hasonlóan érez, a profilja szerinte nagyon passzol Balogh Leventéhez, még a habitusuk is ugyanolyan. Ezt egyébként már a műsorban is így látta, épp ezért az utolsó estéig biztos is volt benne, hogy megnyeri Az álommelót, ám amikor a végső döntés következett, valahogy mégis elbizonytalanodott ebben.

Levente jól beszél, és a végén jól forgatta a szavakat – nyilván kellettaz izgalom a műsorba, ettől függetlenül akkor már tényleg nem tudtam, mit szeretne. A döntést megelőző pillanatokban már izgultam, előjött bennem az érzés, hogy ha már végigcsináltam mindent, nehogy már más nyerjen!

Bizonyítani kell, hogy nem csak egy celeb

A győzelem után persze újabb nehézségek következtek: Balázsnak ugyanis egészen addig, amíg le nem vetítették az RTL-en a műsort, titokban kellett tartania, hogy a jelentkezők közül őt választotta Balogh Levente. Öt hónapig várakozott úgy, hogy már övé volt a pozíció, de más még nem tudhatta, közben pedig még az előző munkahelyén is fel kellett mondania, úgy, hogy semmit se sejtsenek. Nem csoda, hogy voltak álmatlan éjszakái, mire kisakkozta az egészet.

Az mindkettőjüket foglalkoztatta, vajon hogyan viszonyulnak majd a cégnél Keserű Balázshoz az új kollégái. Balogh Leventét főleg azért, mert a mindennapi életben már előfordult, hogy felvett egy vezetőt, akit aztán nem fogadtak el, és ez számára nagyon sok pluszmunkát eredményezett.

Fontos, hogy az ember elismertesse magát. A jó hír, hogy mivel ők is nézték a műsort, tudták, hogy Balázs egy értékes ember, és annyira azért tisztelnek és becsülnek, hogy egy ilyen döntést elfogadnak tőlem. Úgyhogy semmilyen ellenállásba nem ütközött a kollégák részéről, talán egy százalékban, de azt megoldottuk

– emlékezett vissza az üzletvezető.

A karcagi fiatalembernek egyébként inkább az volt az érzése, hogy az új kollégái kíváncsisággal fordultak felé. Szerinte ami ez esetben nehéz, hogy sokan egy műsorral azonosítják a procedúrát, holott maga Az álommeló egy állásinterjú is egyben, a pozíciót pedig a kiválasztott nem véletlenül nyeri el.

„Nyilván a mai napig bizonyítanom kell, hogy nem csak egy tévés celeb vagyok, akit fölkapott a média és odatették egy pozícióra. Az első napon épp ezért izgalommal és teljesítési vággyal fűszerezett kettősség volt bennem.”

Hogy lesz valaki jó vezető?

Amikor megkezdte a munkát, Keserű Balázs először beszerzési feladatokat kapott, majd miután ebbe beletanult, a sales területén is bizonyítania kellett. Közben igyekezett Balogh Levente cégeit minél jobban megismerni. Olyan jellegű feladatokat is el kell látnia olykor, hogy például egy adott cég egymilliárdos bevételét ötre növelje – az egyik oldalról tehát szabad kezet kap, mintha vállalkozó lenne, a másik oldalról pedig a legjobb menedzserként kell helytállnia, akár túl is szárnyalva az elvárásokat.

„Ez egy kettős pozíció, mert senkinek nem vagyok a főnöke, ahogy Leventén kívül más főnököm nincs, mégis valahogy mindenkinek segítenem kell a munkáját. Levente alá tartozom közvetlenül, az ő cégeit és kollégáit kell menedzselnem, ugyanakkor az önállóságnak száztíz százalékon kell pörögnie. Ha ő elmegy két hétre, nyilván adódnak ad hoc jelleggel megoldandó problémák, miközben elvégzem a kiadott napi feladatokat. Egyáltalán nem úgy kell elképzelni, hogy csak ülök a gép előtt, és nyomkodom a telefonomat, mindig találni kell új kihívásokat” – magyarázta.

Az üzletember szerint Balázs eleinte azért nem vette olyan könnyedén az akadályokat, de szerencsére pont olyan elszánt, mint amilyen ennyi idősen ő volt. „25 évesen én is átmentem a világon, és fölszántottam a Holdat! Azért is tudtam a Szentkirályit Közép-Európa leghíresebb ásványvizévé tenni, mert nem ijedtem meg a Coca-Colától meg a Pepsi-Colától – utóbbi magyarországi részlegét egyébként már fel is vásároltuk. Amit akkor csináltam, ma már nem tudnám. Fiatalon az ember még megrengeti a világot.”

Az, hogy a Szentkirályi életben maradt, Balogh Levente szerint annak köszönhető, hogy ismeri és érti a munkafolyamatokat. Gyakran hívják előadásokat tartani különböző oktatási intézményekbe, ahol mindig azt javasolja a hallgatóknak, hogy az elméleti tudás megszerzése mellett menjenek el a szakmájukban dolgozni, mert sokkal jobban fogják érteni, amit meg kell tanulniuk.

Én azért voltam a szakmai tantárgyaimból kiváló, mert voltam például TMK-lakatos és művezető, de dolgoztam hőkezelő gépen is egy konzervgyárban három műszakban. Teljesen más, ha az ember minden munkafolyamatot ismer, és tényleg az egész életünket végigkísérik a gyakorlatban szerzett tapasztalatok

– vélekedett az üzletember, hangsúlyozva: egy vezetőnek meg kell tudnia oldani azokat a problémákat és feladatokat, amelyeket ki akar adni a beosztottainak. S bár a műsorban elnöki asszisztensi pozícióra keresett kollégát, a győztes Balogh Levente mellett mégiscsak a vállalat második embereként állt munkába, azaz vezető beosztást kapott.

Szerinte egyébként Balázs szakmailag nagyon precízen és jól hajtja végre a feladatokat, amit pedig különösen szeret benne, hogyha egyszer elmond neki valamit, azt azonnal megérti, és képes továbbgondolni, illetve akár változtatni is rajta. Persze előfordul, hogy becsúsznak apróbb hibák a munkába, de mindig bevallja, ha valamit elront, illetve rögtön előáll egy olyan javaslattal, amellyel a hibákat korrigálni tudja.

Nem azzal van a baj, ha valaki elront valamit, hanem ha próbálja elmismásolni az egészet. Mindenki hibázik, főleg, ha dolgozik, a legfontosabb, hogy megfelelően tudja kezelni, és keresse a megoldásokat

– vélekedett a fiatalember.

Dicséret és előléptetés

Szóba került az is, hogy bizony a visszajelzéseknek micsoda jelentőségük van. Keserű Balázs már nyolc éve dolgozik, azonban dicséretben korábban nem igazán volt része. „Nyilván a családomtól kapok elismerő szavakat, de munkahelyen

Levente volt az első, aki valaha megdicsért.

De ez a magyar társadalom velejárója – nem dicsérjük meg azt, aki jól teljesít, ami szerintem általánosságban hiányosságnak számít, mert a megfelelő időpontban, jókor elejtett pozitív visszajelzések nagyon sokat tudnak dobni. Mint egy fizetésen felüli juttatás, ami egy forintjába sem kerül senkinek, viszont ide tudjuk kötni, illetve motiváljuk vele a munkavállalókat. Szerintem számtalan olyan ember van, akinek a mai napig nem mondták a munkahelyén még azt sem, hogy köszönöm. Persze a legnagyobb elismerés az, hogy két hónap után, még a próbaidő lejárta előtt előléptettek” – mondta a fiatalember.

Azzal, hogy Balogh Levente egyik cégének ügyvezetője lett, Keserű Balázsnak az eddigi feladatai közül azért több is megmarad, de elmondása szerint nem is szeretné leadni mindet, főleg azokat nem, amelyek a milliárdos üzletember személyéhez kapcsolódnak. Nagyon jónak érzi a viszonyukat, van, hogy még éjfélkor is beszélnek vagy üzeneteket váltanak egymással, de előfordul, hogy hétvégéken is együtt ötletelnek.

Ez nem egy olyan munka, ahol szigorú munkaidőt tart az ember. Ha olyan lennék, aki csak 8-tól 4-ig dolgozik, már nem biztos, hogy itt lennék

– vélekedett a fiatalember. Balogh Levente szerint Balázs még egyébként sem tudna egyedül elvezetni egy céget, de ő készen áll, hogy erre megtanítsa. Úgy gondolja, nagyjából öt év múlva engedheti el a kezét ebben.

Közben az üzletemberhez hamarosan friss munkaerő érkezik, hiszen az új kihívások miatt Balázsra már nem tud annyi mindenben számítani, mint korábban. Kérdésünkre elárulta, szíve szerint egy másik Keserű Balázst hozna a vállalathoz, de ez nem olyan egyszerű, hiszen ő minden szempontból megfelelt a követelményeknek. Persze – ahogy azt már említette – a korábbi csapatban is voltak még olyanok, akik nagyon ígéretesnek tűntek. Közülük ketten Balogh Levente szerint jobb is, hogy nem nyertek, mert még egyetemre jártak, és ő ragaszkodott hozzá, hogy befejezzék a tanulmányaikat. Egyikük azonban ennek ellenére végül mégis az üzletember vállalatánál kötött ki.

„Bálint nagy kedvence volt mindenkinek. Bár továbbra sem végezte még el az iskolát, már a cégemnél dolgozik, és szépen lépdel előre. A soroksári Pepsinél van, és mostanra már gyárigazgatónak referál” – árulta el Balogh Levente. „Egy másik jelentkező, Viki a Külügyminisztériumban kapott állást, bár, ha jól tudom, azóta eljött onnan – őt is egy nagyon tehetséges, ügyes lánynak tartom. Marcell, aki szintén esélyes volt a győzelemre, egy nagyon jó állást kapott, Detti pedig vállalkozóként találta meg az útját.”

Óriási csavarral jön az új évad

Mielőtt elkezdődtek volna Az álommeló új évadának forgatásai, az üzletember előre jelezte a csatornának, hogy ezúttal olyan embert keres, aki az értékesítés területén mozog otthonosan. A műsorban is lehet látni majd, hogy a forgatások alatt elsősorban ilyen jellegű feladatokat kellett megoldaniuk a jelentkezőknek, ráadásul egy olyan csavart is beiktattak, amilyenre korábban nem volt példa. Balogh Levente elárulta: a játékosoknak egy héten keresztül külföldön is bizonyítaniuk kellett, aminek kifejezetten örült, mert így kibukott, ki tud valóban idegen nyelven beszélni.

Bedobtuk őket a mély vízbe, Spanyolországban kellett a nulláról vállalkozást indítaniuk. Küzdöttek is szegények, volt, aki megadta magát, köztük egy olyan jelölt is, akit egyébként esélyesnek tartottam

– mondta az üzletember.

Az új évadban egyébként Keserű Balázs is felbukkan, a forgatások alatt ugyanis ő helyettesítette Balogh Leventét, amikor külföldre kellett utaznia, de a feladatok megoldása közben is megjelenik majd. A fiatalember számára is izgalmas volt egy másik szerepben, egészen más oldalról vizsgálva visszacsöppennie Az álommelóba, hiszen ő már tudja, mi a kulcsa annak, hogy valaki elnyerje az áhított pozíciót.

A legfontosabb, hogy a jelentkezők önmagukat adják. Az előző évadban nagyon sokan azért estek ki, mert szerepet játszottak, egy idő után viszont az ember bizonyos jellemvonásai átütnek, mert nem tudja fönntartani végig a maszkot. Ha nem magát adja az illető, és nincs meg a kémia, akkor teljesen fölösleges erőltetni dolgot – ha valaminek izzadságszaga van, az előbb-utóbb kibukik, illetve később sem lesz jó a közös munka. Mindemellett az alázatosság is nagyon fontos, ezt Levente is mindig hangsúlyozza

– mutatott rá Keserű Balázs.

Hamarosan tehát kiderül, ki lesz az a szerencsés, aki Keserű Balázs után a Szentkirályi Magyarország alapító tulajdonosának cégeihez csatlakozhat. Az álommeló második évada március 25-én este startol az RTL-en.

(Borítókép: Balogh Levente és Keserű Balázs. Fotó: Németh Kata / Index)