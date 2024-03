Majka: Át kellett írni az egész naptárt, őrültek háza lesz

Előadói karrierje legnagyobb szabású fellépésére készül Majka, aki március 23-án, szombaton első magyarként ad majd körszínpados koncertet az MVM Dome-ban – ahol az eddigi kilátások szerint közel telt házzal fognak üzemelni. Az Indexnek lehetősége nyílt belesni a produkció próbafolyamataiba, amelynek során a rapperrel is váltottunk néhány szót a nagy kihívásnak ígérkező koncertről, illetve az RTL-hez való átigazolásáról.

Majka március 23-án elsőként töltheti meg teljesen a húszezer férőhelyes MVM Dome-ot, ami még a korábban ezen a helyszínen szintén körszínpados koncertet adó Roger Watersnek sem sikerült – aki a külföldi fellépők közül először tett próbát ezzel a színpadi elosztással az MVM Dome-ban. Ahogy az a napokban már kiderült, a Majka-koncert színpadtechnikáját kedden kezdte el építeni a közel 150 fős stáb, a munkálatok öt napon keresztül folynak. A 18 kamionnyi felszerelés 16 tonna hangfalat, 560 lámpát, több mint 1200 négyzetméternyi LED-falat és számos speciális effektet tartalmaz. A beépítendő alumíniumhidak több mint 2 kilométert tesznek ki, míg a kábelek 50 kilométert.

A próbafolyamatok már hetek óta zajlanak, ami nem véletlen, mivel a Majka 360° címet viselő koncerten a rapper dalai úgy fognak felcsendülni, hogy azokba belecsempészik a 80-as, a 90-es és a 2000-es évek legmenőbb slágereinek egyes elemeit is. A zenekar egyik próbájára az Index is ellátogathatott, ahol bővebben beszélhettünk az előadóval arról, milyen kihívásokat rejtett a számukra a körszínpados koncert, illetve azt is kifejtette, a tévés szereplése mennyiben lesz hatással a közeljövőben a zenei tevékenységére.

Ahogy Majka lapunknak megjegyezte, a körszínpados koncertre való felkészülésük jelentősen eltér a korábbi fellépéseiktől, mivel a zenészek elosztása is egész máshogy történik a színpadon. Hozzátéve, hogy a nézők megfelelő mennyiségű zenei látványt is kapjanak, ne csak hangot, úgy kell elhelyezni a zenészeket a forgószínpadon, hogy egymásnak teljesen háttal legyenek, mind kifelé nézve. Mint mondta, egy koncerten alapvetően fontos, hogy a zenekar tagjai tudjanak kommunikálni egymással, ha technikai zűr akad, ami ebben az esetben nehézséget fog jelenteni. Kiemelte, a hangzást is úgy kell megoldaniuk, hogy a színpad közepén állva a mikrofonok „ne gerjesszék egymást”.

A hangmérnökünk, amikor megtudta, hogy körszínpad lesz, először arra gondolt, hogy világgá megy. Aztán rájött, hogy ez egy remek kihívás, aminek nyilván vannak előnyei is, mert ezerszer profibb embernek kell lenni ahhoz, hogy valaki jól megcsinálja, mint mondjuk egy sima koncert levezénylése esetén

– mondta, megjegyezve: „A világ összes pénzét elköltöttük, olyan technikai újítások vannak. Több mint 200 hangfal lesz feltéve, ami borzasztó erőt fog sugározni. Az, hogy kedden elkezdtük az építést a szombati bulira, finoman szólva sem általános magyar viszonylatban.”

Drága mulatság

Az előadó kifejtése szerint nagyon büszkék rá, hogy rekordot döntenek az MVM Dome-ban a legtöbb eladott jegyet illetően. Majka kiemelte, húszezer ember nem volt még zárt térben, egy koncerten Magyarországon, s ennek tudatosítása némi ijedtséget is keltett benne.

Ahogy Majka hozzátette, ugyan korábban nem járt még körszínpados koncerten, az MVM Dome-ban már tavaly fellépett, amikor swinges produkciót vittek színpadra. Bár a jelenlegi projekt is kifejezetten sikeresnek tűnik, nem valószínű, hogy koncertsorozat készülne belőle, mivel úgy véli, nagyon kevés olyan helyszín van Magyarországon, ami technikailag alkalmas lenne erre. Megjegyezte, már azt nagy előrelépésnek vélték, hogy évekkel ezelőtt egy 12 állomásos turné keretében országszerte megtöltötték az arénákat, köztük Szombathelyen, Győrben, Veszprémben, Nyíregyházán, Debrecenben és Szegeden, azonban az MVM Dome teljesen más tészta.

Biztosan állíthatom, hogy ebben a koncertben most annyi pénz lesz, amit soha az életben, mióta a magyar zenetörténelem van, nem tett bele senki hazai fellépésbe

– fejtette ki, megemlítve, a koncert rögzítve is lesz, méghozzá összesen 17 kamerával.

Nehéz volt az elválás

Mint ismert, az RTL tavaly decemberben egy közleményben tudatta, hogy 16 év után visszatér a csatornához Majka, akit egy konkrét ajánlattal kerestek meg, amire igent mondott. Az egyelőre nem tisztázódott, hogy pontosan milyen szerepe is lesz, ám az biztosnak tűnik, hogy az őszi szezonban láthatjuk majd őt az RTL-en – tekintve, hogy nyáron a zenéé a főszerep.

Engem nagyon megviselt a váltás. Szerintem amikor elindultak a tárgyalások, magam sem gondoltam komolyan, hogy váltok. Aztán olyan visszacsatolást kaptam, egy olyan ajánlatot, meg eleve olyan felületet, amire nem tudtam nemet mondani. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ha őszinte vagyok, akkor mint minden ember életében, nem rossz az, ha beledobunk egy nagy követ az állóvízbe. Kényelmes voltam már nagyon, megvolt egy szokásos munkafolyamatom, tudtam, hogy mi mikor zajlik, és most mindent felülírtunk az RTL-nél. Át kellett írni az egész naptárt, úgyhogy egy őrültek háza lesz

– fejtette ki, megemlítve, a tévés szereplés ellenére továbbra is a zene áll az első helyen a számára: „Van egy policym, évekkel ezelőtt kimondtam, hogy nem akarok ebbe belehülyülni, tehát ennek a zenekarnak márciustól van élete szeptemberig, és utána teljes off szezon.”

Elmondása szerint több oka is van annak, amiért a zene élvez nála prioritást, ezek egyike, hogy ebben érzi magát a legjobban. Emellett sokkal komfortosabban kezel egy kétórás koncertet, mint egy 14 órás felvételi napot. Majka kiemelte, vannak különböző szabályok a zenekarban, amelyeket már régóta betartanak, köztük azt, hogy egy héten csak három koncertet vállalnak el. Hozzátéve, hogy meg kellett hoznia ezt a döntést, mivel nem szeretne belebolondulni, hanem „élvezni még egy tíz évig, aztán utána meg egész mást csinálni”. Megjegyezte, nem tudja, mennyi ideig tervez még tévézéssel foglalkozni, amit részben azzal magyarázott, hogy folyamatosan változik a nézői igény.

A biológiának nem lehet hazudni, öregszem, tíz év múlva már 54 éves leszek. Biztos, hogy érkezik majd egy fiatal Majoros Peti, aki még csak huszonnyolc lesz vagy harmincnégy, és azt a nyelvet beszéli, amit az aktuális divat, és akkor az sokkal menőbb lesz. Én hülyét nem akarok csinálni magamból. Sok pénzt akarok keresni még egy tíz évig, és utána csak azt csinálni, hogy juhéj

– tette hozzá.

(Borítókép: Majka. Fotó: Papajcsik Péter / Index)