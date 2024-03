Hollywood üdvöskéje, akinek egy szerepen múlt a karrierje

48 éves lett Reese Witherspoon amerikai színésznő, akit a magyarok főként olyan filmekből ismerhetnek, mint a Doktor Szöszi vagy a Csábítunk és védünk. Emellett producerként is igen termékeny időszakot él meg jelenleg, hozzá köthetőek többek között a The Morning Show és a Hatalmas kis hazugságok sorozatok.

Ugyan már lassan 23 év telt el azóta, hogy mindenki Doktor Szöszije, Reese Witherspoon a plasztiklányból lett ügyvéd Elle Woodsot alakította az előbb említett filmben, máig sokan ezzel a szereppel azonosítják őt. A ma 48. életévét betöltő amerikai színésznő – aki egyébként Laura Jeanne Reese Witherspoon néven látta meg a napvilágot – fiatalon nem olyan közegben nőtt fel, amely arra ösztönözte volna őt, hogy ezt a szakmát válassza. Édesapja altábornagyból lett fül-orr-gégész, édesanyja pedig gyermekgyógyászati ápolónőből professzor. Gyerekkora nagy részét Tennessee-ben töltötte, és mindig is példaképként tekintett női felmenőire, akik annak ellenére, hogy akkoriban a társadalom határokat szabott nekik, sok mindent vittek véghez – ami a számára is kellő motivációt jelent.

Kezdetben magániskolában tanult, majd felvételt nyert irodalom szakon a Stanford Egyetemre, amit egy év után otthagyott, hogy beteljesíthesse álmát, és színésznő válhasson belőle – máskülönben könnyen meglehet, hogy ma tanárként dolgozna. Elsőként a Vadvirágok című, Diane Keaton által rendezett tévéfilmben lehetett őt látni, majd a 90-es évek vége felé egyre több produkcióban – köztük a Holdember, a Rettegés, a Pokolsztráda és a Pleasantville filmekben – juthatott hozzá egy-egy szerephez, így hamar felhelyezte magát a térképre. Még csak a húszas évei közepén járt, amikor megkapta első Golden Globe-jelölését a Gimibosziban nyújtott alakítása gyümölcseként, ám az alkotás megjelenését követően csak nehezen talált munkát.

Akkoriban egy interjúban úgy nyilatkozott, a Gimibosziban egy igen szélsőséges karaktert, egy hárpiát alakított, amellyel sokan egybemosták őt, és nem csak egy eljátszott szerepnek vélték, ezért több munkától elesett. Ebből a gödörből a Doktor Szöszi húzta őt ki 2001-ben, amelynek hála nemcsak az Egyesült Államokban, hanem az egész világon megtudhatták, ki az a Reese Witherspoon. Saját bevallása szerint, amikor elolvasta a film forgatókönyvét, nem volt számára szimpatikus Elle Woods karaktere, de tenni akart róla, hogy egy olyan személynek formálja meg őt, akit képtelenség utálni. A Doktor Szöszihez egyébként később érkezett egy folytatás is, ami már nem aratott akkora sikert, mint az első rész, ám 15 millió dollárral tömte ki Witherspoon zsebét – így ő lett Hollywood egyik legjobban fizetett színésznője.

A Doktor Szöszi hozta sikert néhány évvel később hatványozni tudta, amikor 2005-ben A nyughatatlan című filmben tűnt fel, és azóta csak úgy fut a szekér. A magyar közönség az előbbieken kívül főleg a Kémes hármas, a Vadon, a Csábítunk és védünk, illetve az Újra otthon filmekből ismerheti még őt. A színészi tevékenysége mellett ugyanakkor saját produkciós cége van, és olyan sorozatok elkészüléséhez járult már hozzá, mint a The Morning Show vagy a Hatalmas kis hazugságok – amelyekben színésznőként is szerepel –, illetve többek között az Ahol a folyami rákok énekelnek alkotásnak is ő volt a producere.

Bár a színésznő karrierje szárnyal, a magánéletben nem túl sikeres. Tavaly vált el magyar származású férjétől, Jim Tothtól, ám a házasságuk zátonyra futásának ellenére továbbra is bízik abban, hogy újra rá fog találni a szerelem. Amennyiben további érdekességekre kíváncsi a ma 48. életévét betöltő Reese Witherspoonnal kapcsolatban, tippelje meg a válaszokat az alábbi kvízben!