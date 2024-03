Miért ülnek furán a légiutas-kísérők, és mik azok a fekete háromszögek a gépeken?

A legtöbb légiutaskísérő ugyanazt a pózt veszi fel minden egyes fel- és leszállásnál, azt azonban csak kevesen tudják, mi okból ülnek rá a kezükre. Pedig a válasz jóval logikusabb, mint gondolnánk – ez is az ő biztonságukat szolgálja. De miért nem elég a biztonsági öv, és mit jelentenek a kis fekete háromszögek a repülőgépeken?

Bár a repülés a legtöbb ember számára alkalomról-alkalomra tartogathat újdonságokat, a tapasztaltabb utazók a levegőben idejük nagy részét már nem azzal töltik, hogy kifelé bámulnak az ablakon, vagy a gép rezonáló elemeit szuggerálják rettegve, ehelyett inkább zenét hallgatnak vagy lemerülésig nyomkodják az okostelefonjukat. Bizonyos apró részletek viszont így is sokaknak szemet szúrhatnak a gépen ülve, még akkor is, ha az ezekkel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a leszállással egy időben szinte azonnal el is felejtik.

A közösségi médiában, így a TikTok-on is egyre több edukációs célzattal készülő tartalom jelenik meg a temérdek trash mellett, ennek köszönhetően nemrég az is kiderült, mi az oka annak, hogy a kényelmünkért felelő légiutas-kísérők a fel- és leszállás alatt úgy ülnek le, hogy a kézfejüket a combjuk alá teszik.

Kezek a combok alá!

Ez leginkább a padon ülve a lábukat lóbáló kisgyerekek pozíciójára hasonlíthat, pedig a kényelmi szempontoknál sokkal jelentősebb szerepe van. A személyzet biztonsága legalább olyan fontos, mint bárki másé a gépen, ezt a pózt kizárólag a saját testi épségük megóvása érdekében veszik fel: azért ülnek rá a kezükre és nyomják a földhöz a talpukat, mert ebben a merevítő pozícióban egy esetleges balesetnél kevésbé sérül meg a testük.

Mint kiderült, az is nagyon fontos, hogy közben a tenyerük a fejük irányába álljon, a hátukat kihúzzák, a karjaikat pedig lazítsák el.

Ugyan ez nem egy kényelmes póz, viszont annál hasznosabb, hiszen korlátozza a test mozgását, így kisebb a sérülés esélye, ha ütközés történik. Emellett a repülőgépek kialakításán is sok múlik, ettől függően veszik fel a pozíciót.

„Ha a légiutas-kísérők ülése a repülési iránnyal ellentétesen, a repülőgép hátsó része felé néz, akkor a fejüket kissé felfelé és hátrafelé kell nyomni a fejtámlára. Amennyiben az ülésük a pilóták, illetve a repülőgép orra felé néz, akkor érdemes lehajtani a fejet, és az állat a mellkas irányába nyomni, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen a pozíció” – magyarázta Hilary Clark, a Planet 9 magánrepülőgép-társaság munkatársa.

Megoldódott a fekete kis háromszögek rejtélye is

Nem éppen szembetűnő, de a legtöbb repülőgép kabinjában már feltűnhetett az is, hogy helyenként kis fekete háromszögeket ábrázoló matricákat láthatunk, amelyek, mint kiderült, egyszerű, mégis fontos jelentéssel bírhatnak. Persze ezzel a repülőre felszállva aligha foglalkoznánk, hiszen az első dolgunk az, hogy felcsapjuk a fejhallgatót a fejünkre, és a felszállást követően valamilyen italhoz hozzájussunk.

Vannak azonban szemfülesebb utastársak is, akik ehelyett inkább a biztonsági kézikönyvet olvasgatják, és minden apró részletet kiszúrnak – mint az ablakokon látható kis kerek lyukakat, vagy azt, hogy az ablakok üvege valóban lekerekített, nem pedig csak azok helyér kivágták ki olyan alakúra.

Ennek megértéséhez egészen a második világháború lezárását követő hónapokig kell visszamennünk, amikor is 1945-ben egy Rómából Londonba tartó repülőgép a levegőben egyszerűen felrobbant, és a Földközi-tengerbe zuhant. Néhány hónappal később hasonló eset történt egy Londonból Johannesburgba tartó repülővel.

ami Mindkét repülőgépben közös, hogy az ablakaiknak éles, szögletes sarkai voltak.

Miután kivizsgálták az ikertragédiát, megállapították, hogy az ablakok négyzetes alakja, és éles sarkai nagyobb nyomást gyakorolhattak a repülőgép egyes részeire nagy magasságban. Miután ezt a vizsgálatot közzétették, a légitársaságok szinte azonnal változtattak a kialakításon, és az ablakokat lekerekítették, mert így a fémre nehezedő nyomás egyenletesebben oszlik el – írja a Lad Bible.

És hogy a kis fekete háromszögek, miként kapcsolódnak az ablakokhoz? Mindössze annyiban, hogy a legtöbb repülőn ezek jelzik azt a helyet, ahonnan a legjobban lehet látni a szárnyakat – azaz a legjobb kilátást nyújtják az utasoknak.

(Borítókép: Creative Credit / Getty Images)