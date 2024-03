Idén ezek lettek a világ legkreatívabb húsvéti luxuscsokitojásai

A húsvét apropóján rengeteg csokoládégyártó, cukrászda és luxushotel rukkol elő valami szezonálissal, melyek közt számos érdekes példa akad. Idén is nagyon szerethetők többek közt a francia sztárséf, Alain Ducasse kreációi, de a szögletes kollekcióban kevésbé látni az újszerűséget, még ha a húsvéti állatkompánia kiegészült is egy fakopánccsal és pávával. És akkor itt most hamar el is jutottunk egy következő szempontunkhoz, amely fontos volt a tavalyi listánk összeállításánál is.

Ha valami előremutató és meghökkentő, az bizony jó dolog, de azokat versenyzőket ezúttal is ki kellett zárnunk, amelyek gördeszkás krokodillal (a párizsi Cour des Vosges hotel), bokszoló kenguruval (a párizsi Brach hotel) vagy hosszútávfutó oroszlánnal (a párizsi Nolinski hotel) vágtak neki a húsvétnak. A túlzottan absztrakt darabokat sem díjaztuk, ahol már csak hatalmas empátiával lehet belelátni a műbe a tojásdad alakot – ahogyan ez sikerült például a párizsi Mandarin Oriental luxushotelnek, ahol egy félbevágott gigantikus csokidióval ünneplik az idén Jézus feltámadását. És az olyan egyszerű, jellegtelen összeborulásokat sem tudjuk igazán méltatni, mint a genfi Woodward hotelé és a svájci Blancpain luxusóramárkáé.

Jó magyar példát sajnos idén egyet sem tudtunk hozni, a hazai luxushotelek jelentős része egyáltalán nem is készült semmivel a kereszténység legnagyobb ünnepére, vagy sajnos az alábbi példáknál jóval kevésbé lett fantáziadús a végeredmény azoknál, akik megpróbálkoztak ezzel – már ha egyáltalán idejében elkészültek az alkotással, hiszen számos dekoratív finomság még ezen a héten se debütált, holott másutt egy hónappal korábban előrukkolnak a tojásokkal, hogy legyen márkakommunikációs hasznuk is. Így alább a tíz kedvenc külföldi példánkat mutatjuk, amelyek bár nem olcsók éppenséggel, de nem is irreálisan drágák a méretüket és a kidolgozottságukat, valamint a kézi munkát, no meg persze a hotelek presztízsét is bekalkulálva; akár már 20 ezer forintért is le lehet csapni némelyikre.

La Mamounia

A híres marrákesi luxusszálloda olyan szempontból pont egy kakukktojás, hogy a hotel területén található egy Pierre Hermé-márkaüzlet is, így a francia sztárcukrász 2024-es húsvéti műremekeit árulja az egyébként, ugye, muszlim országban lévő szálloda is. A mestert idén a textúrák foglalkoztatták, ez lenne a gyűrt és kötelekkel fojtogatott tojások mögötti gondolatiság.

A kollekció műremeke azonban a kincugi technikáját, a kerámia javításának japán művészetét hívja segítségül, ami valójában egy filozófia is. Eszerint egy tárgy történetének szerves része a törés és a javítás is, nem kell takargatni a használatból eredeztethető hibákat. A törött kerámiatárgyakat porított arannyal, ezüsttel vagy platinával ragasztják össze, ami igazán dekoratív tud lenni, ahogy látszik a csokitojáson is.

Shangri-la Paris

A szállodalánc párizsi egységének cukrászséfjét, Maxence Barbot-t idén a saját breton származása ihlette meg, a tojás ezért emlékeztethet elég erőteljesen egy helyi, sziklához tapadó kagylófélére. Az indonéziai Kis-Szunda-szigetekről származó különlegesen gyümölcsös aromájú étcsokoládé, valamit a mogyorós-mandulás praliné mellett fontos összetevő még a sós karamell is, hogy a tenger ízvilága is megjelenjen az édességben.

A mindössze 200 darabban legyártott csokitojás egyúttal egy nyereményjáték is, ugyanis az egyetlen szerencsés talál benne egy kandiscukorgyöngyöt, ami azt jelenti, hogy másodmagával hét éjszakát tölthet el a szállodalánc egyik üdülőhoteljében a mauritiusi Benitiers-szigeten.

Cheval Blanc Paris

Az LVMH egyik luxusszállodaláncának párizsi egysége idén egy tojásformájú szélmalmot állított ki a plénum elé, egy egészen hasonlót ahhoz, amely mellett a cukrászséf, Maxime Frederic felnőtt. Az idei évre a Louis Vuittonnak csokityúkot és csibéket is megálmodó mester a vásárlókban újra felidézné a vidéken szerzett gyermekkori emlékeket, a játékosságot pedig azzal csempészte bele a tojásba, hogy a malomvitorlák forognak, ha az ember egy csokikulccsal meghatja az építményben lévő csokoládé-fogaskerekeket.

Peninsula Paris

A hotel újranyitásának tízéves évfordulóját és a természet újjászületését ünnepli a hotellánc párizsi egységének idei, elég virágszerű húsvéti tojása. Valójában azonban ezek levelek, Anne Coruble cukrászséfet a szálloda lobbyjának a plafonról lógó cseh kristályinstallációja, a Táncoló Levelek névre hallgató dekoráció ihlette meg. A tojást ölelő tíz sziromszerű applikáció a szálloda jubileumára is utal.

Four Seasons Hotel Georges V

A párizsi Four Seasons cukrászséfjének, Michael Bartocettinek az absztrakciója még határeset, a megújulást és a tavasz beköszöntét szimbolizáló, virág alakú desszertbe bele lehet látni a tojás formáját is. A szirmok háromféle ízvilágot rejtenek magukban, de a pekándiós-karamelles, a levendulás-mandulás és a pisztáciás-narancshéjas aromák mellett persze a belizei étcsokoládé viszi a prímet.

Le Meurice

A párizsi hotel cukrászséfje, Cedric Grolet alaposan ráfeküdt az idei húsvétra, hiszen egyfelől bevetette a rá olyannyira jellemző trompe-l'oeil technikát, mikor is a csokitojásai hatalmas manduláknak és mogyoróknak néznek ki. A kereskedelmi forgalomba szánt édességek mellett persze előrukkolt egy artisztikusabb darabbal is, amelyhez a négy féle, perui, ecuadori, madagaszkári és Sao Tomé-i étcsokoládé keverékét a Chocolat Alain Ducasse szolgáltatta. A kakaóbab mintás tojás öntőformájának grafikáit maga a cukrászséf rajzolta.

Plaza Athénée

Angelo Musa és Elisabeth Holt cukrászséfek egy csoki díszpárnán szervírozott tojást álmodtak meg a híres párizsi luxushotelnek, amelynek pont olyan vörös az árnyalata, mint a szálloda ikonikus napernyőinek vagy napellenzőinek. A tojásra csupán ehető aranyfóliát szórtak díszítés gyanánt.

Four Seasons Hotel Ritz Lisbon

A lisszaboni luxushotel cukrászséfje, Diogo Lopes idén a méhektől vette az inspirációt. A méhkas formájú fehércsoki tojás belül bonbonokat rejt, amelyek a méheket szimbolizálják. A kissé a mézcsurgató textúrájára hajazó tojásra továbbá csoki lépdarabok és méhek is rákerültek, az i-re a pontot pedig az ehető aranyfólia szórás tette fel.

Rosewood London

A londoni luxusszálloda reprezentatív cukrászremekeinek fejlesztésénél általában a képzőművészetet hívja segítségül, idei tojásukat Van Gogh egyik híres festménye, a Mandulavirágzás ihlette. Mark Perkins cukrászséf a csokiágas és cukorvirágos applikációkkal ellátott tojásban egyébként sós karamell trüffelbonbonokat rejtett el.

The Connaught

A londoni luxusszálloda nagyon ráment a látványra, a Nicolas Rouzaud cukrászséf által tervezett idei húsvéti csokitojásuk ihletadója a narancsfa volt, kezdve a februári virágzással egészen a gyümölcsérésig. A kompozíció különlegessége, hogy a tojásra rákerülő narancsdíszítésnek valóban narancsíze is van.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Four Seasons Hotel George V, Paris)