Újabb üzletét zárja be Kulcsár Edina, mostanában nem megy jól a biznisz

Kulcsár Edina szegedi hajfonóüzlete is bezár, már március 31-étől nem fogad több vendéget. Az influenszernek már egy budapesti szalonját is fel kellett számolnia.

Újabb Kulcsár Edina által megnyitott BraidMe And More hajfonószalon zárja be kapuit, a volt szépségkirálynő ezúttal a szegedi üzletét számolja fel. Az influenszer egy 24 órán át elérhető Instagram-történetben írt arról, hogy az üzlet március 31-én megszűnik.

Kedves vendégeink, követőink! Üzletünk tulajdonosának döntése alapján a szegedi fodrászatunk március 31-től megszűnik és csak Kecskeméten működünk tovább, ezért arra kérünk benneteket, hogyha vásároltatok nálunk ajándékutalványt és még nem használtátok fel, jelezzétek felénk és visszatérítjük az árát... Megértéseteket köszönjük

– szúrta ki a posztot az nlc.hu. A portál hozzátette, a zárás okairól sem Kulcsár Edina, sem a hivatalos honlap nem írt tájékoztatást, pedig a hír meglepő, ugyanis a bolt mindössze öt hónappal ezelőtt nyílt meg.

Mint arról beszámoltunk, nem ez az első üzlet, amelyet Kulcsárnak be kell zárnia, tavaly januárban a budapesti aréna plazás bolt szűnt meg. A vállalkozás honlapja szerint az első üzlet még 2018 júliusában nyílt meg „Budapest egyik bevásárlóközpontjában”.

Kulcsár Edina tavaly novemberben vált el korábbi párjától, Szabó András „Csutitól”, és hamarosan feleségül ment új párjához, a G.w.M művésznéven ismert Varga Márkhoz. A pár már második közös gyermekét várja.

G.w.M nemrég úgy kommentálta a hírt, miszerint ezúttal egy kisfiú érkezik a családba, és nem tart attól, hogy fiúgyermeket kell felnevelnie, mert egyrészt „nagyon jó anyukája lesz, aki sok mindent meg tud neki tanítani, például kiváló üzletasszony”, másrészt az „apukája egy rapsztár”.