A Z generáció tagjai már most életközepi válsággal küzdenek

Mostantól nem csak a középkorúak, hanem a tinédzserek és a huszonévesek is aggódhatnak, ugyanis a midlife crisis, azaz az életközepi válság már őket is fenyegeti – állítja a Gallup riportja. Az életközepi válság kialakulásának több oka is lehet, azonban a Z generáció tagjait jó eséllyel legtöbbször a közösségi média taszíthatja a letargikus állapotba. Olyannyira, hogy ráadásul ők a legboldogtalanabb és legmagányosabb korosztály is egyben.