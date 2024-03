A rákkal küzdő III. Károly lemondta a család hagyományos húsvéti ebédjét

Továbbra is aggódnak a brit uralkodó, III. Károly egészségéért, a daganatos megbetegedéssel diagnosztizált király ugyanis lemondta a család hagyományos húsvéti ebédjét. Ennek a királyi családhoz közel állók szerint azonban nincsen köze ahhoz, hogy romlott volna az állapota, csupán nem szeretnék leterhelni, hiszen a vasárnapi istentiszteleten viszont ott lesz.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a Buckingham-palota még február 5-én jelentette be, hogy Károly királyt rákkal diagnosztizálták. Mint akkor közölték, nem prosztatarákról van szó, és hamarosan megkezdik a betegség kezelését. Bár az uralkodó a papírmunkákat az elmúlt időben is ellátta, a különböző eseményeken a királyi család más tagjai, köztük Kamilla királyné és Vilmos herceg helyettesítették az elmúlt hetekben.

Az aggódó briteknél több pletyka is szárnyra kapott, miután kiderült, ezúttal a király ráadásul a betegsége miatt nem ad otthont a hagyományos húsvéti családi összejövetelnek sem,

azonban a családhoz közel álló informátorok szerint komoly aggodalomra mégsincs ok.

Olyannyira, hogy a király húsvét alkalmából az előzetes tervek szerint saját lábán sétál majd be a windsori Szent György-kápolnába, hogy részt vegyen az istentiszteleten. Az uralkodó, aki jelenleg rákkezelésben részesül elővigyázatosságból nem ad ezúttal otthont a húsvéti ebédnek – erősítette meg a Buckingham-palota a BBC szerint.



A 75 éves Károly egészségét szem előtt tartva várhatóan felesége, Kamilla királynő mellé ül majd a kápolnában, távol a gyülekezettől, elővigyázatosságból pedig várhatóan a korábbaiknál jóval kevesebben lesznek csak jelen. Ennek ellenére érthető, hogy a sajtót foglalkoztatja az ügy, ugyanis

az istentisztelet III. Károly első nyilvános megjelenése lesz közel két hónap után.

Legutóbb február elején látták, amint Kamillával templomba tartott a norfolki Sandringhamben, a szakértők szerint az újabb nyilvános megjelenés pedig vélhetően azt jelenti, hogy a király egészségi állapota nem romlott az elmúlt időben. A hét elején a király „nagy szomorúságáról” beszélt, amiért lemaradt a hagyományos nagycsütörtöki istentiszteletről, amelyen helyette Kamilla királyné vett részt.

A vasárnapi eseményen annak ellenére, hogy a király megjelenik lesz hiányzó, a jelenleg is rákkezelést kapó Katalin hercegné és férje Vilmos herceg nem lesz ott a kápolnában. A walesi hercegné a múlt héten jelentette be, hogy ő is daganatos megbetegedéssel küzd, amely azonnali kezelést igényel.

Egyelőre sem a király, sem a Katalin betegségének típusát nem árulták el.