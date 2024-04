„Fölényesen nyerte a hétköznap estéket márciusban a TV2 és a TV2 Csoport” – kezdi közleményét a társaság. Már az első sorokban arról írnak, hogy Magyarország két vezető csatornája között továbbra is kiélezett a verseny. A TV2 elmondása alapján minden célcsoportban győzött márciusban, elsősorban a főműsoridőben, amely a 18–23 óra közötti időszak. Úgy fogalmaznak:

A TV2 teljes napon, mindhárom célcsoportban legyőzte az RTL-t, és portfóliószinten is az első helyen végzett (A18–59, A18–49 és A4+). A hétköznap esték kiemelten sikeresek a TV2 számára, márciusban főműsoridőben is fölényesen legyőzte a TV2 az RTL-t, a TV2 Csoport pedig az RTL Magyarországot.

A Nielsen Közönségmérés / TV2 Kutatás számadatai alapján a csatorna saját gyártású műsorai komoly eredményeket értek el. A Kincsvadászok első évadának epizódjai átlagosan 558 ezres nézőszámmal futottak, és a műsor mindhárom kiemelt célcsoportban verte a konkurenciát saját műsoridejében. Szintén nyert a csatorna új műsora, a Házasság első látásra, amely átlagosan 800 ezres nézőszámot produkált, valamint a Hazatalálsz második évada, amely a fő kereskedelmi korcsoportban (A18–59) vezeti idősávját.

A csatorna továbbá kiemeli olyan műsorait is, mint a Szerencsekerék és a Next Top Model Hungary. Ezeken felül a TV2 saját körükben szintén piacvezetőként írja le a Tények és a Tények Plusz, valamint a Mokka és a Mokkacino műsorát.

Ezzel szemben a TV2 legnagyobb konkurenciájának számító RTL azt írja saját közleményében:

2024-ben továbbra is az RTL vezeti a nézettségi versenyt: január és február után a márciust is megnyerte az RTL csatorna főműsoridőben, a 18-49 évesek körében. Az éves toplista első 10 helyén jelenleg 9 RTL-es tartalom szerepel (18–49). Tarolt A renitens, A mi kis falunk, a Cápák között és az RTL Híradó is, valamint kiemelkedő eredményt ért el a Cool, az RTL KETTŐ, az RTL GOLD és a Sorozat+.