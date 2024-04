Meglepő döntést hozott Brad Pitt lánya, Angelina Jolie nem repes az örömtől

Angelina Jolie és Brad Pitt csúnya válását követően még mindig nem csillapodtak le a kedélyek. A válás óta mindig újabb és újabb botrány került napvilágra, ami rendkívül megviselte a gyerekek nyugalmát is. Bár az elmúlt években arról lehetett olvasni, hogy a gyerekek hallani sem akarnak apjukról, egy bennfentes állítása szerint az egyik lányuk most mégis el akar költözni Angelinától, hogy beköltözhessen apja villájába.

Angelina Jolie és Brad Pitt nyolc éve váltak el, miután a népszerű amerikai színésznő és filmrendező családi abúzusról számolt be a médiának. Állítása szerint Pitt egy franciaországi utazáson agresszíven lépett fel vele és a gyerekekkel szemben. A pár ugyan már különvált, a harcok azóta sem csitultak. A rengeteg üzengetés és pereskedés a gyerekeket is megviselte, korábban arról lehetett olvasni, hogy teljesen elfordultak apjuktól.

Most azonban újabb fordulat következett be az amerikai álompár háborúskodásában. Úgy tűnik, hogy lányuk, a 17 éves Shiloh Jolie-Pitt megelégelte az állandó marakodást. A Bild számolt be arról, hogy a hamarosan 18 éves lány úgy döntött, felnőtté válása után édesapjához költözik.

A hír azért is lepett meg sokakat, mert épp a napokban került nyilvánosságra egy dokumentum, melyben Jolie azt állítja, hogy Brad Pitt már az ominózus eset előtt is bántalmazta őt fizikailag.

A családi titkokat egy bennfentes szivárogtatta ki, aki szerint a fiatal lány egyáltalán nem elégedetlen édesanyjával, de a 18. születésnapja után változtatni szeretne valamin. Ráadásul – mint sokan mondják –, a lány minduntalan nagyon ragaszkodott édesapjához, mindig az ő kislánya maradt.

A legfrissebb hírek szerint miközben Jolie egyáltalán nem örül, hogy lánya ki akar repülni a családi fészekből, Brad Pitt egyenesen eksztázisba esett a hír hallatán. A bennfentes szerint Jolie tisztában van azzal, hogy a lánynak joga van meghozni ezt a döntést, így – bár nem boldog – lánya elhatározását tudomásul vette.