Angelina Jolie szerint Brad Pitt már régebben is bántalmazta

Angelina Jolie és Brad Pitt válása és gyermekelhelyezési hercehurcája után még a borászatuk eladása is tetézte a bajt a felek között. Most pedig napvilágra került egy dokumentum, amelyben Jolie azt állítja, hogy Pitt már jóval a repülőgépes incidensük előtt – ami miatt elváltak – is bántalmazta őt fizikailag.