Debrecenbe jön Rita Ora

Februárban jelentette be az első nemzetközi fellépőit a Campus Fesztivál: akkor derült ki, hogy Debrecenbe jön a Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Solveig, a Mando Diao, a Danko Jones, Gayle és a trinidadi reggae-dancehall énekesnő Queen Omega is. Hétfőn újabb névvel bővült a headlinerek sora: a koszovói származású popsztár,

Rita Ora a Campus zárónapjának főfellépőjeként áll majd színpadra.

Így a nagyszínpadnál olyan slágerekre készülhetnek a fesztiválozók, mint a Body On Me, az I Will Never Let You Down, vagy a 372 milliós megtekintésnél járó Anywhere, valamint az 550 milliót is meghaladó Let You Love Me – tájékoztattak a szervezők.

Az énekesnő még Aviciivel is írt közös slágert, de Liam Payne, Chris Brown, illetve az elmúlt években a Campuson is fellépő Tiësto és Robin Schulz neve is megtalálható a legnépszerűbb dalai mellett. Láthattuk már mentorként a brit Voice-ban és az X-Faktorban is, sőt mára kiderült, hogy színészként is megállja a helyét. Ami a hazai felhozatalt illeti, a magyar előadókból sem lesz hiány a Nagyerdőn – Azahriah, Majka, a Tankcsapda, ByeAlex és a Slepp és Rúzsa Magdi is Debrecenbe készül.

A Campus Fesztivált 2024-ben július 24. és július 28. között tartják Debrecenben. Hazánk egyik legnagyobb nyári könnyűzenei és kulturális rendezvénye a szervezők ígérete szerint idén is rengeteg programmal várja a fesztiválozókat. A Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem által közösen szervezett Egyetemi Európai Játékok záróünnepségét például a Campus nyitónapján, a fesztivál területén tartják majd, ami eddig soha nem látott elemekkel színesíti tovább az idei rendezvényt. Július 24-én válnak nyilvánossá a felsőoktatási ponthatárok is, így az országos Pont Ott Partik központi helyszíne is a debreceni Campus Fesztivál lesz – olvasható a közleményben.

(Borítókép: Rita Ora 2023. december 4-én. Fotó: Gareth Cattermole / Getty Images Hungary)