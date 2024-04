A világ legidősebb férfija elárulta a hosszú élet titkát

A hosszú élet titkát ugyan a tudósok évtizedek óta kutatják, néhány kisebb áttörés ellenére sem tudjuk még ma sem, miért lehet az, hogy valakinek 50 év sem adatik meg, míg mások vígan eléldegélnek 100 éves korukig. Vagy akár tovább is, hiszen nem egy emberről hallani aki jócskán túlszárnyalja ezt is. Ilyen az a több mint 111 esztendős férfi is, aki a Guinness újdonsült rekordere. De minek köszönheti mindezt?