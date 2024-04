Donald Trump levelet küldött Mága Zoltánnak

Személyes gratulációval, díszlevélben köszöntötte 50. születésnapja alkalmából Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművészt Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok korábbi elnöke. Az amerikai exelnök tavaly decemberben hallhatta személyesen Mága Zoltán hegedűjátékat, amikor az a Republikánus Klub hagyományos évzáró gáláján adott koncertet.

Mága Zoltánt jól ismerik a tengerentúlon, hiszen minden évben játszik az amerikai és kanadai turnésorozatán, amely komoly médiafigyelmet kap. Játszott már a New York-i Carnegie Hallban, a Los Angeles-i Walt Disney Concert Hallban, de az Oscar-díj-átadásoknak is otthont adó hollywoodi Dolby Theatre-ben is.

A Blikk cikkében felidézte Mága Zoltán szavait, aki Manhattanben, az Egyesült Államok egyik legrégebbi republikánus klubjában megrendezett gálán zenélt.

Rendkívül nagy megtiszteltetés számomra, hogy a világ egyik legbefolyásosabb személye, Földünk egyik legerősebb és legnagyobb országának korábbi vezetője a gálaesten – az ünnepi asztalától szinte elsőként felállva – vastapssal köszönte meg az előadásomat, majd odahívott és baráti kézfogással gratulált

– monda akkor a lapnak a zenész, hozzátéve, hogy néhány szót is váltott Donald Trumppal, aki szerinte jó humorú és közvetlen.

Már a találkozót szervezik

A volt elnökre olyan benyomást tett Mága Zoltán koncertje, hogy februárban egy személyesen aláírt levelében köszöntötte az 50. születésnapján a hegedűvirtuózt. A volt amerikai elnök – a felesége, Melania Trump nevében is Isten áldását kérve jó egészséget és boldogságot kívánt Mága Zoltánnak.

Mága Zoltán csak húsvétkor kapta kezébe a levelet, ugyanis a volt amerikai elnök Mága Zoltán fiának New York-i címére továbbította a levelét. Az előadóművész azt is elárulta, hogy amerikai menedzsere és Donald Trump stábja között már zajlik az egyeztetés, hogy az év második felére tervezett amerikai turnéja során mikor és milyen helyszínen tudnak találkozni.

(Borítókép: Mága Zoltán és Donald Trump. Fotó: Kovács Tamás / MTI, Win McNamee / Getty Images)