Idén is színes programmal készül a Budapest Ritmo Fesztivál

Április 11. és 13. között vár mindenkit a főváros egyik legszínesebb zenei eseménye, a Bartók Tavasz keretében megvalósuló Budapest Ritmo. A zenés filmekkel és szakmai programokkal a fesztivál a fúziós koncepciót állítja fókuszba már 9 éve, így lett az izgalmas kortárs művészet különböző ágainak, képviselőinek és a közönségnek is olvasztótégelye.

A kulturális kavalkád három napon keresztül több helyszínen, például a Toldi moziban, a Magyar Zene Házában, a Szimpla Kertben és az Akvárium klubban várja a közönséget.

A teljesség igénye nélkül a fesztiválon találkozhatunk észt professzorokkal, bantu punkkollektívával, isztambuli dizőzzel és az afropop élő legendájával, Salif Keitával is. De itt lesz az ismert francia független filmes és hangvadász, Vincent Moon is, aki különleges együttműködésre készül a világzenét játszó Dalinda a capella trióval. A projektben a képek és hangok összeolvadnak, a közönség a közös teremtés része lesz, és az alkotásból film is készül.

A Ritmo kínálatát fúziós elv jellemzi, ami nélkül nem létezne zene, de talán kultúra sem – döbbenhetünk rá az anatóliai pszichedelikus rock, a húszperces afrofuturista számok, balkáni népdalok vagy a ciprusi sound artist szettjének hallgatása közben. Ismerős lehet a Romano Drom felszabadult világzenéje, Ágoston Béla vad imprói, a Duckshell édesbús ska-punkja, vagy akár a balkáni rezes muzsika, amit Dzambo Agusevi és bandája művel mesterien, de a Ritmón távolabbi asszociációk is testközelbe kerülnek.

Gaye Su Akyol, a török pszichedelikus zene dívája legújabb lemezét mutatja be, Salif Keita intim koncertre készül, a Puuluup észt duó a sífutás és a szerelem árnyalatait tárgyalja egy középkori hangszeren, a talharpán. Péntek éjszaka a Nouvelle Vague-gal is kollaboráló Gérald Toto szólal meg, szombaton, április 13–án a Földközi-tenger kalózai, Luca Bassanese aktivista-költő és csapata táncoltatja meg a közönséget. A Ritmo tehát különleges felhozatallal érkezik az Akvárium Klubba.

A fesztivál filmprogramjában idén a női előadók lesznek fókuszban, Omara Portuondo, a WOMEX-díjas Lakatos Mónika, Vera Bílá, Ida Kelarova és Elis Regina izgalmas alkotásait nézhetjük. Mint immár 9 éve minden évben, a fesztivál idén is felvonultat saját produkcióban készült zenei filmeket, ezúttal Vincent Moon részben élő alkotását élvezhetjük. Moon úgy nyilatkozott a filmről: