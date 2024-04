Vérmérgezéssel került kórházba Til Schweiger, amputáció fenyegeti

Egy mallorcai klinikán fekszik vérmérgezéssel a német filmsztár, aki tavaly augusztus óta küzd egy sebbel a sípcsontján, de mostanra rosszabb lett a helyzet. A legújabb Guy Ritchie-film főszereplője éppen New Yorkba utazna a premierre, de az orvosok a komplikációktól való félelmükben nem engedik távozni a kórházból.

Til Schweiger (Atomszőke, Becstelen brigantik, Kémes hármas) egy mallorcai klinikán fekszik, és vérmérgezéssel (szepszis) küzd, ami a legrosszabb esetben halálos kimenetelű is lehet. A Bild elérte a színészt a kórházban, aki megerősítette a hírt.

Két hete antibiotikumokat kapok a kórházban, mert augusztus óta van egy seb a lábamon. Akkor megütöttem a sípcsontomat, és baktériumok kerültek bele. Sajnos egyre rosszabb lett

– mondta. A lap szerint időnként még az a veszély is fennállt, hogy Schweiger gyulladt lábát amputálni kell. Gyermekei, Lilli, Luna és Valentin a szigetre siettek, hogy felváltva támogassák őt a klinikán.

Schweiger következő nagyobb vizsgálatára szombaton kerül sor „MRI-vel, Doppler-szonográfiával, ultrahanggal” – erősítette meg. Schweiger jelenleg ismét rosszabbul érzi magát. „Csütörtök este belázasodtam” – mesélte.

A filmsztár harcol, mert nagyon szeretne New Yorkba repülni Guy Ritchie új filmjének, a The Ministry of Ungentlemanly Warfare-nek a premierjére, amelyben ő a főszereplő. „De akkor azonnal vissza kellene mennem a klinikára. Még nem adtam fel a reményt, hogy talán mégiscsak sikerülni fog” – közölte a színész. Az orvosok további komplikációktól tartanak, úgyhogy még nem adtak engedélyt a távozásra.