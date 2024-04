Égből hulló ezresek és limitált kiadású pólók rúgták ki a széket Budapest alól szombaton

Pachert Balázs neve már évek óta ismerősen csenghet a cipőrajongók számára, szélesebb körökben azonban csak azután figyeltek fel a fiatal fiúra, hogy feltűnt az RTL-en futó Cápák között című műsorban. Pachert ma már több mint 135 ezer követővel rendelkezik az Instagramon, ami azonban még ennél is szemrevalóbb, az az, hogy üzlete, a Balázs Kicks éves szinten több mint egymilliárd forintos árbevételt termel limitált kiadású és ritka cipők árusításából.

A lábbelik ára gyakran meghaladja a 100 ezer forintot, de van olyan cipő, amiért ennek tízszeresét is elkérik – sőt, tavaly attól volt hangos az internet, hogy a Balázs Kicksből egy 4,5 millió forintot érő surranót loptak el. Ezeket az árakat látva nem meglepő, hogy hatalmas tömeg gyűlt április 13-án a Károly körúti üzlet elé, Pachert ugyanis egy játékgépet helyezett el a boltban, amiből kétezer forintért – és persze jókora szerencsével – akár egy több százezres cipőt is be lehetett zsákolni.

Ugyancsak a hatalmas tömeget vonzott az üzlethez az is, hogy a fiatalok körében jelenleg elképesztő népszerűségnek örvendő Twitch-streamer duo, a 2okos is a Balázs Kicksben jelentette meg „limitált kiadású” pólóját, amiért darabonként 18 ezer forintot kértek el.

Mindeközben a Dalszínház utcában is állt a bál

Ha ez nem lett volna elég, szombat délután hat órára a Dalszínház utcában is hatalmas tömeg gyűlt össze – itt éppen azért állt a bál,

mert szó szerint pénz hullott az égből.

Mint ismeretes, a fiatalok körében ugyancsak kiemelkedő népszerűségnek örvendő Mobilfox nevezetű telefontokokat áruló magyar vállalat ugyanis TikTokon bejelentette, hogy két millió forintot fognak szétosztani azok között, akik a megadott időpontban a Dalszínház utca 2. szám alá állnak. Mint kiderült, a pénzt az ablakon dobták ki, amit ezrek követtek végig a helyszínen és a TikTokon is.

A két esemény végül valahol a Deák tér körül „ért egybe”, ami teljesen megtelt, az Andrássy utat pedig rendőröknek kellett biztosítaniuk, a tömeg ugyanis egy időben még az úttesten is várakozott.

