Jelentős megújuláson ment keresztül a Dívány

Jelentős ráncfelvarráson esett át a Femina Media prémium online életmódmagazinja, a Dívány. A főként nőket célzó lapok között jelentős olvasóközönségre szert tevő portál többször is megújult a trendekhez igazodva az elmúlt években, most pedig a jól látható dizájnbeli változás mellett a tartalomban is továbbfejlődött a magazin.

Természetesen az eddigi olvasóknak nincs mitől tartaniuk, hiszen a lap mostantól még szélesebb körben szeretne tájékoztatni az aktualitásokról is, azonban a hosszabb lélegzetvételű, klasszikus magazinos anyagok adják majd továbbra is a lap gerincét. Minderről a Dívány főszerkesztője, Reiber Gabriella is biztosította az olvasókat, aki lapunk megkeresésére a legnagyobb újításokról és a miértekről is beszámolt.

Folyamatos megújulás, növekvő olvasószám

A főszerkesztő szerint mivel egy felgyorsult világban élünk, ahol a trendek és az információáramlás miatt az online újságok kénytelenek folyamatosan változni, így ők sem tétlenkedtek az elmúlt években, ha megújulásról volt szó. Ez most ugyan főként a megjelenést érinti, azonban tartalmi változások is történtek.

Az újítás, ami most a dizájnban látszik, az egy hosszú, két és fél éves fejlesztési folyamatnak az eredménye. Nem technikai, hanem egy tartalomfejlesztési folyamat utolsó mérföldköve

– mondta lapunknak Reiber Gabriella, aki szerint „az elmúlt években nagyon sokat fejlődött a Dívány. Új rovatok jöttek létre, sokkal színesebb lett a tartalmi tematika, és a korábbiakhoz képest szintet sikerült lépni az anyagok igényességében és minőségében is. Komoly, szakértő újságíróink vannak, így nagyon mély anyagok, interjúk és riportok készülnek”.

Az anyagok minőségének javulását és a munkájukat, úgy gondolja, a legjobban az átlagos napi olvasószám növekedése bizonyítja, amely közel a duplájára nőtt az elmúlt években.

Míg 2022 első negyedévében napi 103 ezer volt az átlag látogató a Dívány oldalán, addigra most, 2024 első negyedévében már 190 ezer. Számunkra ez azt jelenti, hogy az olvasók is nyitottak voltak erre a fajta megújulásra. Ez a ráncfelvarrás volt az utolsó lépcsőfok

– emelte ki.

Az új rovat tényleg VIP

A külső mellett az online magazin tartalmi része is megújult ezúttal is. A szemfülesebb olvasók már észrevehették, hogy egy teljesen új rovat kapott helyet a címlap felső sávjában, amely ezentúl VIP néven szintén elérhető az olvasók számára. Nevéből már sejthető, hogy valami köze lehet a sztárvilághoz, ez azonban nem összekeverendő a bulvárlapokban feltűnő celebekkel. A főszerkesztő kihangsúlyozta, hogy „az értékteremtő hírességekkel, nem celebekkel kapcsolatos anyagokat és interjúkat gyűjtjük össze majd ebben a rovatban. Ilyen cikkek eddig is voltak, csak eddig más rovatokban voltak elosztva”.

Fontos, hogy celebekkel és bulvárral továbbra sem foglalkozunk. Ez a Díványnál fontos cél, mivel a legtöbb női magazin már foglalkozik ilyennel

– magyarázta Reiber Gabriella, hozzátéve, hogy a legfőbb célcsoportjuk továbbra is a 35 év feletti, városi nők tábora. Ez a Dívány esetében mindig is így volt, az újságírás átalakulása és az információáramlás miatt azonban náluk is szükség volt a versenyre, hiszen aki nem lép azonnal, az már le is maradt. „Abban változtatnunk kellett, és ennek az elmúlt időben már neki is álltunk, hogy egy magazinnak is nagyon kell koncentrálni az aktualitásokra, hiszen arra ki vannak éhezve az emberek. Iszonyatosan felgyorsult a világ, nagyon sok online oldal van, így a klasszikus magazinos forma, ami egy picit steril, és hasonlít a print magazinokra, az nem működik.

Nagyon fontos, hogy online prémiummagazinként mi is felvegyük a ritmust, és az aktualitásokkal kiemelten foglalkozzunk mi is. A változásokhoz rugalmasan kell alkalmazkodni.”

Mindezt ráadásul strukturálniuk is sikerült, így hét közben ezek az aktuális témák a hangsúlyosabbak, míg hétvégén, amikor az embereknek van idejük nagyobb és mélyebb anyagokat is olvasni, akkor pedig azok kerülnek előtérbe. Reiber Gabriella kiemelte azt is, hogy ugyan az olvasottság további növelése is cél, azonban rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a már meglévő olvasók azt kapják, amit elvárnak, így az aktualitások és az eddig megszokott tartalmak egyensúlyban jelenjenek meg.

(Borítókép: Reiber Gabriella 2023. szeptember 11-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)