Azt álmodta, megkéselik, elveszítette az egyik szemét

Napokkal előtte a késes támadásról álmodott, végül mégis elment az ominózus 2022-es New York-i előadásra Salman Rushdie, akit többször is megszúrt és megvágott egy férfi. Az indiai származású író a CBS-nek adott interjújában azt is elmesélte, hogy az életét a sebésznek köszönheti, aki szerint viszont amiatt maradhatott egyedül életben Rushdie, hogy a támadójának fogalma sem volt arról, hogyan kell késsel halálos sebet ejteni. A támadásban az egyik szemét elvesztette az író.