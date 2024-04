Valóban kiváltságokkal jár a szépség?

Nemcsak a párkeresésben, de egy állásinterjún vagy egy előléptetés során is előnyt jelenthet az, ha mások szépnek tartanak, ami pedig a legfontosabb, ez a fizetésben is megmutatkozhat. Persze ennek hátrányai is lehetnek, amelyek nem minden esetben érintik egyenlően a nőket és a férfiakat. De milyen előnyökkel jár a szépség, és mi miatt nem érdemes irigykedni?