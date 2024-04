Példátlan vizuális megoldásokkal rukkol elő idén a Budapest Park

Április 25-én a Blahalouisiana koncertjével indítja tizenharmadik szezonját a Budapest Park. Idén is bejártuk a start előtt a helyszínt, ahol a nyitást megelőző napon egy tesztbulit is tartanak. A sajtó számára kedden délelőtt rendezett szemléhez több hazai előadó is csatlakozott – miután Pálffy András, a Budapest Park alapító-vezérigazgatója, valamint Rimóczi Imre művészeti- és üzemeltetési vezető ismertette a 2024-es szezon legfontosabb újításait, az Analog Balaton, az Elefánt, a Margaret Island, valamint a Quimby tagjai, továbbá Horváth Tamás, Jordán Adél és Sisi mesélt a jelenlévőknek a parkos élményeiről.

Ahogy elérkezik a jó idő, pezsegni kezd az élet a fővárosban – esténként megtelnek az utcák, a teraszos éttermek és a zenés-táncos szórakozóhelyek, amelyek közül az egyik legnépszerűbbnek kétségtelenül a Budapest Park számít. A főváros dedikáltan legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén évről évre csak úgy sorjáznak a hazai és nemzetközi előadók, az élő zenés fellépéseket követő afterpartikon pedig egészen hajnalig mulat a közönség. A Rákóczi híd pesti lábánál működő, több tánctérrel és vendéglátó egységgel rendelkező komplexum április 25-én 13. alkalommal nyitja meg kapuit a zene szerelmesei előtt, hogy a monoton hétköznapokból olykor kicsekkolva, néhány órára kinn hagyhassák a valóságot.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is bejárhattuk nyitás előtt a Parkot, amelynek legnagyobb vonzereje talán abban rejlik, hogy a hagyományos koncerthelyszínektől eltérően igazi fesztiválhangulatot képes teremteni Budapest egyik forgalmas útvonalán. Ezt a változatos színpadi felhozatal mellett az időről időre megújuló dizájn és a különböző pontokon helyet kapó művészeti produktumok is nagyban segítik: igazi fény- és színkavalkád adja meg a szükséges körítést ahhoz, hogy garantáltan jó kedvre derüljön a publikum. Mindez 2024-ben pedig még nagyobb hangsúlyt kap: az április 25-én induló tizenharmadik évadban

HAZÁNKBAN PÉLDÁTLAN VIZUÁLIS MEGOLDÁSOKKAL ERŐSÍT RÁ A BIZTONSÁGOS ÉS MINŐSÉGI ÉJSZAKAI SZÓRAKOZÁS ÉLMÉNYÉRE A PARK CSAPATA.

Az április 23-i sajtóeseményen Pálffy András, a Budapest Park alapító-vezérigazgatója és Rimóczi Imre művészeti- és üzemeltetési vezető ismertette a 2024-es szezon legfontosabb újításait, amelyekhez a hazai előadók közül az Analog Balaton, az Elefánt, a Margaret Island és a Quimby tagjai, valamint Horváth Tamás, Jordán Adél, és Sisi kis csatlakozott.

14 Sisi Galéria: Példátlan vizuális megoldásokkal rukkol elő idén a Budapest Park (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Szintet lép a látványvilág

Pálffy András elmondta: tavaly több mint 690 000 látogatót vonzott a helyszín, és az előrejelzések alapján idén ebben újabb rekordot dönthetnek. Az már nem újdonság, hogy igyekeznek minden évben innovatív fejlesztésekkel előrukkolni, ami a szervezeti és technológiai újításokon át a folyamatbeli finomhangolásokig a szórakoztatókomplexum minden területére kiterjed – idén elsősorban a koncerteket követő idősávra, vagyis az éjszakai bulikra helyezték a fókuszt, ahol elképesztően látványos megoldásokkal találkozhatnak majd a látogatók.

A kezdetektől arra törekszünk, hogy egy komplex fesztiválélményt nyújtsunk, a profi technikai és személyzeti felkészültségen túl rengeteg kiegészítő programmal várjuk őket. Fontosnak tartom, hogy minden évben megújuljunk, ezzel tudjuk frissen és naprakészen tartani a Budapest Parkot, és világszínvonalú szolgáltatást biztosítani a vendégeinknek

– fogalmazott Pálffy András, hangsúlyozva: náluk a koncertek után sem áll meg az élet, minden eseményt egyszerre több tánctéren követnek bulik.

14 Pálffy András Galéria: Példátlan vizuális megoldásokkal rukkol elő idén a Budapest Park (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Minőségileg hatalmasat lépünk előre idén az éjszakai élet vizuális megjelenését illetően, és bízom benne, hogy ez a lenyűgöző látványvilág segít abban, hogy a Budapest Park azon túl, hogy hazánk egyik legfontosabb koncerthelyszíneként él az emberek fejében, a biztonságos és minőségi éjszakai szórakozás új arcát mutatja meg a hazai közönségnek. Úgy gondolom, ez egy újabb kiemelkedő fejezet a Budapest Park történetében.

És hogy mire lehet számítani a koncertek után? A színpadi programokat követően 22 órától teljesen átalakul majd a Budapest Park – az éjszakai élet hazánk egyik legfelkapottabb producere, Hundred Sins által jegyzett intrózenével indul, és elképesztő fényszínház veszi kezdetét. A négy különböző tánctéren (a nagy tánctér, a Dzsungel, a Hoppá és az Unicum Retro Kert) más és más látványos show-elemek fokozzák majd a látogatói élményt – a fejünk felett pulzáló ledekkel, sarkifény-szerű, éteri megvilágítással és a növényeket izzó színben feltüntető ledes mennyezettel is találkozhatunk majd.

Az afterpartis időszakban tehát teljesen új szintre emelik a látványvilágot, különféle fényinstallációs megoldásokat bemutatva. Az innovatív megjelenés mögött elismert művészek állnak, akiket már ismerhet a közönség többek közt az INOTA Fesztiválról és a Fénydómból is. A kreatív koncepcióért felelős Karcis Gábor és Kálmán Mátyás a Budapest Park csapatával együtt gondolták újra a tér és a színpadok fényeit. Az alkotócsoport tagjai között van a fénytervező Varga Balázs és Doma Bence Dániel, továbbá Urbán Márton technikai vezető, Alvégi Lóci és Kele Juci, Battha Gáspár, Spielmann Lili, Vicsek Viktor és Czingáli Zoltán is.

A vizuális csapatokkal együtt találtunk ki kreatív koncepciót, a Hundred Sins zenéjére megkomponált show-val kezdjük mindennap az aftereseményünket. Egy brutális méretű, nagyon látványos show-műsorra kell számítani, a fények mellett pirotechnikával és mindennel, ami szem-szájnak ingere

– fogalmazott Rimóczi Imre művészeti- és üzemeltetési vezető, amikor a vizuális megújulás koncepciójáról faggattuk. A szakember azt is hozzátette, kifejezetten „dekorálós évük” van, ami ugyan nagyságrendekkel kevesebb összegbe kerül, mintha különféle átépítésekbe vágtak volna bele, de a végeredmény sokkal látványosabb lesz, és még több embert csalogathat az afterpartikra, a látogatók számában egy újabb rekordot megelőlegezve.

14 Rimóczi Imre Galéria: Példátlan vizuális megoldásokkal rukkol elő idén a Budapest Park (Fotó: Tövissi Bence / Index)

A példátlan és pazarnak ígérkező látványvilág mellé a lemezjátszók mögött neves DJ-k dukálnak. Ráadásul több új partisorozat is indul, ilyen például április 26-án a további meghökkentő show-elemekkel tarkított Surreality Nights, vagy a kifejezetten az egyetemistákat táncra szólító Universe. Visszatér a Tesco Disco és a Lidocain Night, sőt idén három alkalommal is rendeznek táncházat, amelyek a nyár legnagyobb szabadtéri folkmulatságainak ígérkeznek.

Sztárfellépők sora érkezik a Parkba

A szeptember végéig tartó évadban ezúttal is nagyon sok hazai és nemzetközi előadó áll színpadra a Budapest Parkban. Május 23-án újra megrendezik a Katona József Színházzal közös Csinibaba Táncdalfesztivált, amelyben új dalok és közreműködők is felbukkannak. Tizenöt éves fennállásának eddigi legnagyobb koncertjét adja a Random Trip; első önálló parkos bulijára készül az Analog Balaton; tizenöt éves jubileumát ünnepli a Bohemian Betyars; SEMMI címre keresztelt új lemezét mutatja be az Elefánt; pozitív vibe-okkal tölti meg a helyszínt Horváth Tamás; tizedik születésnapját és nemrég megjelent új lemezét is ünnepli a Margaret Island, és igazi rock ’n’ roll műsorral tér vissza a Park színpadára a Quimby. Ezenkívül a szervezők idén is nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra – érdemes lesz a koncertekre időben érkezni, mert az estek főhősei előtt kiváló feltörekvő zenekarok melegítik majd a közönséget.

A nemzetközi produkciók közül feltétlenül ki kell emelni a Take That csapatát, akik 30 éves pályafutásuk során először járnak Magyarországon. Újból táncba hívja a népet az electroswing úttörője, Parov Stelar; 10 év után ismét a Park színpadára áll a kelta gyökerekkel átszőtt punk rock zenében utazó Dropkick Murphys, első önálló hazai koncertjére készül a Z-generáció hangja, Yungblud; visszatér az Ice-T vezette legendás Body Count csapata; illetve új dalokkal veszi be a helyszínt a brit Bring Me the Horizon – és még sorolhatnánk.

Két olyan alkalom is lesz a szezonban, amikor a legkisebbek is bulizhatnak a Parkban: a Pöttömkert nevű gyermekprogramon zenével, készségfejlesztő játékokkal és civil szervezetek kitelepüléseivel várják a családosokat májusban, míg az augusztusi, Pöttömkert Extra eseményen egy nagyszabású, rengeteg vendéget felvonultató születésnapi koncerttel érkezik Farkasházi Réka és a Tintanyúl. Mindemellett társművészeti ágazatoknak is otthont ad a Park, a partnereik között olyan intézmények szerepelnek, mint a Capa Központ, a Ludwig Múzeum, a Katona József Színház vagy a Magyar Zene Háza.

14 Galéria: Példátlan vizuális megoldásokkal rukkol elő idén a Budapest Park Fotó: Tövissi Bence / Index

Borravaló helyett szervizdíj

A korábban említett látványos, vizuális fejlesztések mellett minden évben a kutatások és a közönség visszajelzései alapján finomhangolja működését a Park csapata. Megvizsgálták például azt, hogy a látogatók a teljes évadra vetítve átlagosan mennyi borravalót szoktak fizetni – a mutató szerint ennek mértéke másfél százalék. Ezentúl ez a tétel szervizdíjként szerepel majd – amelynek teljes összegét, a jogszabályban előírtak szerint a pultosok kapják –, a további borravaló lehetőségét pedig teljesen eltörlik.

A visszajelzések alapján sokan bizonytalanok azt illetően, mennyi borravalót „kell” vagy illik adni. Szeretnénk, ha vendégeink a lehető legkomfortosabban éreznék magukat nálunk, ezért úgy döntöttünk, hogy megreformáljuk a rendszert. Így a pultosaink béren felüli juttatásai sem sérülnek, és a vendégeink sem kerülnek kényelmetlen helyzetbe

– fogalmazott a fentiekről Pálffy András. Más újításokkal is találkozhatnak a pultokban a látogatók: az itallapokat például vakok és gyengénlátók számára megnövelt betűmérettel, illetve Braille-írással is elkészítik.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)