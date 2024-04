Kiderült, miben halt meg O. J. Simpson

Több mint két hete halt meg O. J. Simpson, de eddig ismeretlen volt halálának oka. Az egykori sportoló és színész ügyvédje azonban most bejelentette a hivatalos okot. A jelentés szerint a férfi halálát rosszindulatú daganat okozta.

O. J. Simpson amerikaifutball-játékos és színész április 10-én 76 éves korában vesztette életét. Malcom LaVergne, a férfi ügyvédje két nappal később közölte a halál okát. Az ügyvéd közleményében a hivatalos orvosi szakvéleményre hivatkozva kijelentette, az amerikai sztár prosztatarákban halt meg – közölte a Daily Mail.

Simpsonnál még februárban diagnosztizálták a gyilkos kórt, s bár kemoterápiás kezelésnek vetették alá, a szakvélemény tanúsága szerint ez eredménytelen volt.

Az egykori NFL-játékosról korábban azt jelentették, hogy hospice-kezelés alatt áll, ezt azonban később ő maga cáfolta, megjegyezve, hogy senki sem bízhat a médiában.

Fordulatokkal teli életutat tudhat maga mögött

O. J. Simpson a Dél-kaliforniai Egyetemen (USC) tanult és sportolt, csapattársaival 1968-ban megnyerte a Rose Bowlt, amelyet követően megkapta a Heisman-díjat, amelyet 1935 óta ítélnek oda a legjobb egyetemi játékosnak. A Buffalo Bills 1969-ben őt választotta az első választás jogával az NFL játékbörzéjén.

Ő lett az NFL történetének első játékosa 1973-ban, aki egy idényben átlépte a 2000 futott yardos határt. Akkor meccsenként 143,1 yardot futott átlagosan, ezzel új rekordot állított fel az NFL-ben, melyet a mai napig nem sikerült megdönteni.

Simpson 1983-ban bekerült a főiskolai amerikaifutball-hírességek csarnokába (College Football Hall of Fame), 1985-ben pedig az Ohio állambeli Cantonban a profi amerikaifutball-bajnokság Hírességek Csarnokába (Pro Football Hall of Fame) is beválasztották őt.

Miután visszavonult a futballtól, Simpson színészi karrierbe kezdett, majd jött a hírhedt gyilkossági ügy az autós üldözéssel, amelyet egész Amerika nézett. Simpson 1995-ben gyilkossági ügyben volt vádlott, korábbi felesége, Nicole Brown Simpson és annak barátja, Ron Goldman ügyében, de felmentették, igaz, a civil keresetben bűnösnek találták.

Később, 2007-ben viszont elítélték fegyveres rablásért, több társával a tőle ellopott sportereklyéket akarta visszaszerezni, ám a Las Vegas-i akciójuk végül emberrablásba torkollt. A börtönben töltött 9 év alatt több mint 600 ezer dolláros nyugdíjat kapott az NFL-től. O. J. Simpson 2017-ben hagyhatta el a börtönt.

A börtönből 2017 októberében való szabadulása óta golf- és vidéki klubéletet élt, és időnként sporttal és golfozással kapcsolatos bejegyzéseket tett közzé a közösségi médiában. Utolsó üzenete február 11-én volt: San Francisco 49ers-mezt viselt, és azt jósolta, hogy régi csapata legyőzi a Kansas City Chiefst a Super Bowl LVIII-ban. A Chiefs nyert.

Kérdések a hagyatéka körül

Ügyvédje két nappal a halála után nyújtotta be Simpson végrendeletét a nevadai állami bíróságon, amelyben Simpson négy gyermekét nevezte meg a hagyaték egyetlen kedvezményezettjeként. Azt mondta, a családi vagyonkezelés részleteit még nem közölték. Az ügyvéd nem kívánt értéket mondani a hagyatékra, de azt mondta, Simpsonnak nem volt otthona azokban az államokban, ahol élt – köztük Nevadában, Kaliforniában és Floridában –, azt mondta, a számlák összeszámlálása még folyamatban van.

LaVergne azonban elismerte, hogy Simpson úgy halt meg, hogy nem fizette ki meggyilkolt volt feleségének és Ronald Goldman családjának az 1997-es polgári jogi felelősségi ügyben nekik ítélt 33,5 millió dolláros ítélet nagy részét.

David Cook ügyvéd, aki a Goldman családot képviseli, kedden azt mondta, szerinte az esedékes ítélet a kifizetetlen kamatokkal együtt több mint 114 millió dollár.

LaVergne erre úgy reagált, a Goldmanok egy fillért sem kapnak Simpson vagyonából, majd visszakozott. Később úgy nyilatkozott, szerinte a tartozás összege több mint 200 millió dollár. Azt mondta, Simpson vagyona nem éri el ezt az összeget.