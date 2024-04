Legendás duók állhatnak össze az idei Szigeten

Teljessé vált a 2024-es Sziget Fesztivál fellépőinek sora, derült ki a rendezvény szervezőinek váratlan, szombati bejelentéséből, amivel egy időben az is elárulták, hogy az amerikai popdíva, Bebe Rexha is fellép majd a fesztiválon.

Fred again.., Halsey, Janelle Monáe, Kylie Minogue, Liam Gallagher, Martin Garrix, Sam Smith, Skrillex, Stormzy, Fisher, Raye és Louis Tomlinson mellett Bebe Rexha is ott lesz az idei Sziget Fesztivál fellépői között – derült ki egy váratlan, szombat délutáni bejelentésből.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a szigetesek legutóbb múlt hét csütörtökön tettek nagyobb bejelentést, ekkor leplezték le az augusztus 7-i nyitónap sztárfellépőjét, Kylie Minogue-ot, illetve ekkor derült ki az is, hogy Azahriah mellett Beton.Hofi és a Margaret Island is lehetőséget kap arra, hogy a Sziget nagyszínpadán mutassa meg tehetségét.

Hozzájuk csatlakozott szombaton Bebe Rexha, a 34 éves amerikai popdíva, akinek neve a magyar slágerlisták számára sem ismeretlen.

Az elmúlt hónapokban, években többek között olyan dalokkal véste be magát az emberek fülébe, mint a David Guettával közösen készült I’m good (Blue) vagy Say My Name, de Martin Garrixszel (In the Name of Love) és Louis Tomlinsonnal (Back To You) is nagyot alkotott.

Összeállhatnak a duók

A fesztiválozók szerencséjére ráadásul az előadók valami nagyon különlegeset is elsüthetnek. Rexha a Sziget negyedik napján, augusztus 10-én fog színpadra lépni, pontosan azon a napon, amikor Louis Tomlinson és Martin Garrix is fellépnek majd, így bőven benne van a pakliban,

hogy a Back To You esetleg egy élő duett formájában csendüljön fel, ahogy az is, hogy az In the Name of Love-ot Martin Garrix show-ja alatt Rexha élőben énekelje majd – bár távol álljon tőlünk a fals remények keltése.

Érdekesség, hogy hasonló szuperprodukció alakulhat ki augusztus 12-én, a Sziget Fesztivál zárónapján is, ahol Fred again.., Skrillex és Four Tet ugyancsak egy napon lesz látható. Mindennek tetejébe az is bizakodásra ad okot, hogy az előadók szándékosan azt kérték a szigetesektől, hogy egy napon léphessenek fel, ezzel meghozva a reményt, hogy a 2023-as Coachella után ismét együtt láthassuk a hármast – fontos azonban észben tartani, hogy egyelőre semmi ezzel kapcsolatos információ nem lett megerősítve.