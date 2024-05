Összeáll a 90-es évek kultikus hazai csapata, az FLM

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, több mint harminc éve tartó pályafutásuk után idén először koncertet ad Magyarországon a Take That nevű fiúbanda. Anglia egyik legnépszerűbb csapata a jól ismert slágerek mellett novemberben megjelenő This Life című albumát is bemutatja a magyar közönségnek.

A jelenleg Robbie Williams nélkül trióként tevékenykedő együttes 2024. július 3-án a Budapest Parkban áll színpadra, előttük azonban

eredeti felállásában újra színpadra áll a ‘90-es évek egyik kultikus hazai csapata, Császár Előd és Hoffer Dani duója, az FLM!

Az FLM 1991-ben alakult Budapesten, minek után a páros hamar az ország első számú tinibálványává vált. A ‘90-es évek elején és közepén igazi popikonokká avanzsáltak, és olyan örökzöld slágerek köthetőek nevükhöz, mint a Megtalállak még, a Rólad álmodom vagy a Megdöglök érted.

Hat éves pályafutásuk során három lemezt jelentettek meg, telis-tele olyan dalokkal, amik egy egész generáció tinédzserkorát határozták meg. 1997-ben döntöttek úgy, hogy szétválnak, és külön-külön is sikeres szólókarrierbe kezdtek. Július 3-án azonban huszonnyolc év után újra együtt lép színpadra Hoffer Dani és Császár Előd.