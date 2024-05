Újra összeállt az egyik legkedveltebb lánybanda

A Nadine Coyle, Cheryl Cole, Nicola Roberts, Kimberley Walsh és Sarah Harding alkotta Girls Aloud – ami olyan dalokról ismert, mint a Biology, a Love Machine, a Sexy! No No No vagy a Something Kinda Ooooh – még 2002-ben indult hódító útjára, miután megnyerték a Popstars: The Rivals műsort. Egészen 2009-ig zenéltek együtt, majd 2012-ben a megalakulásuk 10. évfordulóját ünnepelve újra összeálltak. A 20. évforduló kapcsán hasonlót terveztek, azonban a zenekar egyik tagját, Sarah Hardingot 2020-ban mellrákkal diagnosztizálták. A betegség már előrehaladott állapotban volt, így az énekesnő 2021-ben meghalt 39 éves korában.

Az újraegyesülés a gyász közepette későbbre csúszott, és végül a brit popegyüttes idén indult ismét turnéra. 11 év telt el azóta, hogy legutóbb egy színpadon álltak, az első koncertjüket Dublinban tartották a 3Arenában, ahol Sarah Hardingról is megemlékeztek.

A Daily Mail beszámolója szerint az I’ll Stand By You című dal alatt egy videót vetítettek le elhunyt pályatársukról, illetve a dalban benne hagyták a korábbi vokáljait, mintha ő is velük együtt énekelne – ettől a közönség nagy részének eltört a mécses. Sőt, az új turnét – aminek keretében az Egyesült Királyság nagyobb városaiban, köztük Londonban, Edinburghben, Cardiffban és Liverpoolban lépnek fel – Hardingnak ajánlották, előtte való tisztelgésük gyanánt.

A hírek szerint kifejezetten nagy a kereslet a banda koncertjeire, mivel további hat dátumot kellett hozzáadniuk a turnéhoz. Ahogy arról Cheryl Cole korábban beszámolt, már egy ideje szóban volt, hogy társaival újra összeállnak, ám Sarah Harding váratlan halála miatt parkolópályára tették az ötletet.

Néhány éve már elkezdtünk beszélni arról a lehetőségről, hogy valahogy meg kéne ünnepelnünk a Girls Aloud 20. évfordulóját. Nyilvánvaló dolognak tűnt, amit meg fogunk ünnepelni. Viszont amikor Sarah megbetegedett, minden prioritás megváltozott. Egy évvel az évforduló előtt hunyt el, és egyszerűen nem volt jó az időzítés, túl korainak tűnt

– fejtette ki, hozzátéve: „Most viszont van valamiféle energia, ami miatt helyes döntésnek tűnik. Itt az ideje, hogy megünnepeljük Sarah-t, itt az ideje, hogy ünnepeljük a zenekart, és itt az ideje, hogy megünnepeljük azt a tényt, hogy ezt még 21 év múlva is megtehetjük. Ez sok szempontból nagy megtiszteltetés”.