Cate Blanchett mindig is öntörvényű nő volt, aki nem félt véleményt mondani semmilyen témában. Nem meglepő hát, hogy Cannes-ban is felemelte a hangját, mégpedig a menekültek védelmében. Ám beszédét egyesek kikezdték.

Amint azt a Index is megírta, a 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatták a Pletykák című filmet, amit tavaly Magyarországon forgattak Cate Blanchett főszereplésével.

Érzelmes mondatok

Az 55 éves ausztrál színésznő egy ENSZ-rendezvényen szólalt fel Cannes-ban, ahol saját jószolgálati nagykövetként eltöltött idejéről beszélt; valamint a menekültválságról és arról is, hogy a maga módján próbálja népszerűsíteni és segíteni azokat a filmeseket, akik számkivetettként alkotnak – írta meg a Marie Claire.

Fehér vagyok, kiváltságos vagyok, középosztálybeli vagyok, és azt hiszem, azzal is meg lehet vádolni, hogy van egy kis megváltókomplexusom, de hogy őszinte legyek, a menekültekkel való találkozásaim teljesen megváltoztatták a világról alkotott látásmódomat, és ezért hálás vagyok. Szeretnék párbeszédet folytatni ezekkel az emberekkel, akik közül jó néhányan rendkívüli személyiséggel bírnak, kreatívak, tehetségesek, és elképesztő meglátásaik vannak

– mondta Blanchett.

Egyetlen kitétellel van baj

Ez teljesen rendben is van, mondhatná minden jóérzésű ember. Egy bökkenő akad csupán a nemes gondolatok között, hogy

a színésznő középosztálybelinek titulálta magát, noha vagyona mintegy 95 millió dollárra tehető (átszámítva Ez több mint 33 milliárd forint).

A Pew Research Center szerint a középosztályba sorolt amerikai háztartások éves jövedelme 2020-ban 90 131 dollár (kb. 32 millió forint) volt, vagyis a kétszeres Oscar-díjas színésznő a legkevésbé sem tartozik a középosztályba.

A közösségi oldalakon ezért többen is bírálták, akadt, aki igen gúnyosan reagált Blanchett kijelentésére.

„Elszakadt a valóságtól” – írta egy ember.

„Cate Blanchett »középosztálybeli « ... én pedig zsiráf vagyok” – viccelődött más.

... én pedig zsiráf vagyok” – viccelődött más. „Ha ő középosztály, kik a gazdagok?” – tette fel a kérdést egy felhasználó.

Valaki pedig ezzel a szójátékkal operált: „Are U in the middle class? Kiss my ass!” – ami magyarul nem rímel, de nagyjából úgy fordíthatjuk: „Ha te középosztálybeli vagy, csókold meg a fenekem!”.

Azért volt, aki Cate Blanchett védelmére kelt, mondván,

talán ausztráliai „középosztálybeli” származására és neveltetésére hivatkozott.

Ő maga nem reagált a bírálatokra, talán úgy gondolja, letett már annyit az asztalra színészként és aktivistaként is, hogy mondanivalójának lényegére figyeljen a világ.