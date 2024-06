3D nyomtatóval készült faházakkal oldanák meg a lakhatási válságot

Hiába ismerjük már a 3D-s nyomtatók adta lehetőségek széles tárházat, még mindig meglehetősen tágra nyílt szemekkel bámulunk, ha egy-egy épületről vagy használati tárgyról valaki azt állítja, hogy a gép segítségével alkotta meg. Pedig a tengerentúlon már egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a technológia az építőiparban is, olyannyira, hogy ez lehet a megoldás a komoly fejfájást okozó lakhatási válságra is. Hiszen miért ne jelente előnyt az, ha egy gép akár fából is felhúz egy családi házat 48 óra alatt?