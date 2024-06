Tragédia árnyékolja be III. Károly születésnapját

Trónra kerülése óta másodjára ünnepli Nagy-Britannia III. Károly születésnapját London utcáin. Ugyan az évről évre megrendezett Trooping the Colour idén is hasonlóképp lesz levezényelve, ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk, néhány változást mégis eszközöltek – többek között a légi parádét illetően, mivel a brit légierőnél haláleset történt.

III. Károly tavaly tapasztalhatta meg először azt a szeretetet, amit az édesanyja, II. Erzsébet felé tanúsítottak évtizedeken keresztül, mivel a néhai királynő halálát követően a 2023-as Trooping the Colourön már az ő születésnapját ünnepelték a britek. Bár a király novemberben jött világra – ahogy a királyi család sok más tagja –, a jó idő miatt minden évben júniusban emlékeznek meg felvonulással erről a jeles alkalomról. Mint ismert, ez a tradíció II. György királyhoz kötődik, aki elsőként halasztotta el születésnapjának megünneplését, ő is novemberi születésű volt. Az őszi hideg viszont nem volt a legalkalmasabb a körmenetre, ezért úgy döntött, a Trooping the Colour katonai felvonulással teszi egy időbe a mulatságot. Végül II. Erzsébet királynő dédapja, VII. Eduárd király, aki szintén novemberben látta meg a napvilágot, tette hivatalossá ezt az intézkedést. Az uralkodó születésnapját így London mérsékelt övi éghajlata miatt azóta is a Trooping the Colourrel együtt ünneplik.

Egyébként 37 év után, tavaly III. Károly volt az első uralkodó, aki lóháton vett részt az eseményen, sőt először fordult elő, hogy Harry herceg és Meghan Markle nem kaptak meghívást. Ennek oka részben abban keresendő, hogy 2022 decemberében debütált a királyi sarj netflixes sorozata, majd a rá következő hónapban a memoárja, s ezekben igencsak beleszállt a famíliába – így a meghívásuk esetén valószínűleg a megjelenésük elvette volna a fókuszt a királyról, ami nem lett volna kifizetődő. A legújabb hírek szerint Sussex hercege és hercegnéje idén sem szerepel a meghívottak listáján, ám nem ez az egyetlen változás a tavalyi Trooping the Colourhöz képest.

III. Károly születésnapi ünnepsége már csak azért is egyedülálló lesz, mivel az év elején jelentette be a Buckingham-palota, hogy az uralkodót rákkal diagnosztizálták, amelynek pontos fajtáját még mindig nem lehet tudni. Ugyan a király azóta már vállal közfeladatokat, ám ilyen nagy volumenű rendezvényen nem vett részt, mióta kiderült a diagnózis. Rajta kívül a királyi család egy másik tagja, Katalin hercegné is ezzel a betegséggel küzd, akit utoljára március elején láttak nyilvánosan az édesanyjával egy autóban ülve a windsori birtok környékén. A jövőbeli királyné továbbra sem tesz eleget hivatalos kötelezettségeink, és azt sem tudni, hogy mikor térhet vissza a munkához. Bár egyesek úgy sejtik, a nagy visszatérésre az idei Trooping the Colouron lehet majd számítani, aminek keretében a hercegné a királyi család más tagjaival együtt fog megjelenni a Buckingham-palota erkélyén. Azonban a legfrissebb információk inkább azt az álláspontot erősítik, hogy Vilmos herceg neje idén kihagyja az eseményt.

Mióta a trónörökös és felesége összeházasodtak, a hercegné fontos szerepet tölt be a felvonuláson. Gyermekeikkel, György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel rendszerint együtt hajtanak végig egy lovaskocsival a The Mallon, a bámészkodók között. Tekintve, hogy ők a família legnépszerűbb tagjai, az ünneplők nagy része ezt a pillanatot várja a leginkább, amit idén jó eséllyel mellőzniük kell. Hivatalos nyilatkozatot ugyan nem adtak ki ezzel kapcsolatban, viszont a hercegné a Trooping the Colour főpróbáját is kihagyta – amire azt megelőzően nem volt példa, ezért levélben kért elnézést az ír gárdától, amelynek tavaly az ezredese lett –, így csak a találgatásokra lehet hagyatkozni annak kapcsán, hogy látjuk-e majd a szombati légi parádé alatt a palota erkélyén integetni.

Hoppon maradtak Harryék

Június 15-én, szombaton reggel, helyi idő szerint 10 óra 20 perckor fog elstartolni a rendezvény, amikor is a királyi család tagjai a Buckingham-palotából fognak a Horse Guards Parade helyszínre menni a The Mallon keresztül, onnan pedig később vissza a palotába. Az esemény várhatóan 12 óra 25 percig fog tartani, szintén helyi idő szerint, majd a királyi tüzérség a menetrend szerint 12 óra 52 perckor fog elsütni 41 fegyvert a tisztelgés jeleként a Green Parkban. Míg végül 13 órakor a királyi család a Buckingham-palota erkélyén állva fogja végignézni a légi parádét, amelyen a nehézbombázók mellett a brit légierő műrepülői is tiszteletüket teszik. Kivéve a Battle of Britain Memorial Flight veterán gépeit, miután egyik őrnagyuk, Mark Long a múlt hónapban lezuhant egy repülővel és életét vesztette. A BBC jelentése szerint azonban a brit légierő számos gépe részt vesz majd a parádén, köztük egy, a normandiai partraszállásról megemlékező Typhoon vadászbombázó.

Bár a király tavaly még lóháton érkezett az eseményre, betegsége miatt idén vélhetően lovaskocsival fog megjelenni. A Buckingham-palota nem osztott meg hivatalos közleményt arról, a família mely tagjai szerepelnek a meghívottak listáján, viszont a feltételezések szerint köztük van: Vilmos herceg, Katalin hercegné – utóbbi részvétele még kétséges – és gyermekeik, György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg, illetve Anna hercegnő és férje, Sir Timothy Laurence admirális, Eduárd herceg és Zsófia hercegné, Eduárd kenti herceg, Richárd gloucesteri herceg és Brigitta gloucesteri hercegné. Akikre viszont semmiképp nem lehet számítani, azok Harry herceg és Meghan Markle, mivel a tavalyi évhez hasonlóan idén sem kaptak meghívást.

Régi jelentése elhalványult

A Trooping the Colour, azaz a zászlós díszszemle egészen a 17. századig, II. Károly király idejéig vezethető vissza. Az esemény egy olyan ünnepélyes szertartás, amelyet a Brit Nemzetközösség ezredei rendeznek. Régebben a csatatéren egy ezred színeit és zászlóit használták gyülekezési pontként, így ilyenkor a zászlósok felvonultak a csatatérre, hogy a katonák felismerjék a saját zászlójukat, majd ezt követően kezdtek el gyülekezni a megadott helyen. Napjainkban viszont az esemény korábbi jelentése már elhalványulni látszik, és teljesen egybeolvadt a brit uralkodó születésnapjával.

