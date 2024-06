Hajléktalanból lett a világ egyik legnépszerűbb színésze

Owen Grady és Star-Lord csak néhány azon szerepek közül, amelyekben az elmúlt években láthattuk Chris Prattet a mozivásznon. Az amerikai színész Virginiában született, ám szülei foglalkozása révén akkoriban valószínűleg még senki nem sejtette, hogy a showbizniszben találja majd meg a számításait. Édesanyja egy szupermarketben, míg édesapja bányászként dolgozott – majd később házak felújításával foglalkozott. Bár gyerekként még nem tudta, mivel szeretne foglalkozni, saját bevallása szerint abban biztos volt, hogy híres lesz és sok pénzt fog keresni – ami be is jött. A középiskola végeztével főiskolára ment, ahonnan már az első szemeszterben kivágták. Ezután több munkával is próbálta fenntartani magát, volt jegyértékesítő és sztriptíztáncos is, majd hajléktalanná vált, így egy furgonban és egy sátorban aludt.

Csak ittunk és füvet szívtunk, minimálisan dolgoztunk, hogy fedezni tudjuk a benzint, az élelmiszert és a halászati kellékeket

– mondta egy interjúban korábban Pratt.

A színészt végül Rae Dawn Chong színésznő-rendező karolta fel, akinek köszönhetően szerepet kapott a Cursed Part 3 horrorfilmben. Első tévés szereplése az Everwood című sorozatban volt, majd csatlakozott A narancsvidék szereplőgárdájához. Világhírű ismertséget azonban nem ezeknek a produkcióknak hála szerzett, hanem a Városfejlesztési osztállyal, amiben ő alakította Andy Dwyert. Eredetileg csak mellékszerepet szántak neki, de a készítők megkedvelték őt, így a sorozat oszlopos tagjává vált. 2014-ben fordulópont következett az életében, miután felkérték, hogy játssza Star-Lordot A galaxis őrzői-filmekben – amit eleinte nem akart elvállalni. A felkérésnek köszönhetően viszont Pratt egy lépcsőfokkal feljebb léphetett a ranglétrán.

Hasonlóan hozzájárultak sikere növekedéséhez a Jurassic World-filmek, amelynek legutóbbi, harmadik része 2022-ben jelent meg a mozikban. Szerepelt az 1960-os westernfilm, A hét mesterlövész remake-jében, Jennifer Lawrence-szel karöltve az Utasok sci-fiben, a Bosszúállók: Végtelen háborúban és a Bosszúállók: Végjátékban. Amennyiben további érdekességre kíváncsi a ma 45. születésnapját ünneplő színésszel kapcsolatban, tippelje meg a válaszokat az alábbi kvízkérdésekre!