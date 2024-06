Taylor Swift összeomlott a londoni koncert közben

Taylor Swift vasárnap este lépett fel az Eras turné londoni állomásának harmadik, egyben utolsó estéjén, mikor barátja, a Kansas City Chiefs játékosa, Travis Kelce csatlakozott hozzá a színpadon. Swift a megdöbbenéstől összeomlott, és Kelce-nek kellett a karjába kapni, majd segített neki átöltözni és az arcát is bepúderezte. Na persze mindez a show része volt csupán, de nagyot ütött, olvashatjuk a Variety-n.

A frakkba és cilinderbe öltözött Kelce a Wembley Stadionban megrendezett show közben pattant a színpadra, mikor az énekesnő az I Can Do It With a Broken Heart-ot énekelte éppen. A vőlegény felbukkanása azért is volt sokkoló, mert ugyanúgy volt beöltözve, mint Swift táncosai, fekete-fehér szmokingban.

De nem ő volt az egyetlen meglepi, mert Swifthez hamarosan csatlakozott Gracie Abrams énekesnő is , akivel duettben adták elő az Us című számot. A dalt együtt írták Abrams The Secret of Us című albumára. Swift egyedül kezdte énekelni a nótát, majd megjelent Abrams, Swift pedig a közös munkáról kezdett beszélni a közönségnek.

Miután Abrams is elhagyta a színpadot, Swift belecsapott az Out of the Woods akusztikus verziójába, amit kicsit összemixelt a Clean című dallal.

Bár nem volt az ismert, a koncerten jelen lévő sztárok listáján (mint például Hugh Grant, Tom Cruise, Liam Hemsworth, Rachel Zegler, Mila Kunis vagy Ashton Kutcher), a szemfüles jelenlévők felfigyeltek Paul McCartney-ra is, aki a But Daddy I Love Him! számra táncolt a nézőtéren.

A 63 éves Hugh Grant az X-en köszönte meg az énekesnőnek az élményt és a bejegyzést úgy írta alá: „egy idősödő londoni fiú, a felesége és egy izgatott 8 éves”.

Péntek este Swift Vilmos herceggel készített szelfit, aki 42. születésnapját ünnepelte a koncerten gyerekeivel, Györggyel és Saroltával. Az énekesnő egyébként augusztusban visszatér a Wembley-be és majd akkor zárja le igazán az Eras turné európai szakaszát.