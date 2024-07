Magyar énekesnő melegít be a szombati Ed Sheeran-koncert előtt

Ahogy megírtuk, július 20-án ismét Budapesten koncertezik Ed Sheeran, aki ezt megelőzően a Sziget Fesztiválon szórakoztatta a magyar közönséget még 2019-ben. Ezúttal a Puskás Arénában lép majd színpadra a + - = ÷ x nevet viselő turnéjának részeként. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy az énekes előzenekara az a Calum Scott lesz, aki a Britain's Got Talent tehetségkutató-műsorban tűnt fel elsőként, amelyben a svéd énekesnő, Robyn Dancing on My Own című slágerének saját verzióját adta elő, és Simon Cowell egyből az élő showba juttatta őt. Az ugyanakkor eddig még nem volt ismert, hogy Scott mellett lehet-e számítani magyar előadóra is.

A Magneoton szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint a válasz igen, mivel Scotton kívül a többszörös Fonogram- és EMeRTon-díjas énekesnő, Zséda is fellép. Ahogy az előadó kiemelte, Ed Sheeran menedzsmentje már hetekkel ezelőtt felvette velük a kapcsolatot, így megkezdődtek az egyeztetések arról, hogy ő és a zenekara nyissák meg a koncertet.

Őszintén, kellett egy kis idő, amíg el mertem hinni, hogy ránk esett a választás, hogy eljutottak hozzá a dalaim. Hihetetlenül boldog vagyok, hogy fellépőként ott lehetek július 20-án a Puskás Arénában. Vannak előadók, akiket zeneileg, lelkületileg igazán közel érzek magamhoz, Ed is ilyen. Az, hogy ez kölcsönös, az, hogy ő meghívott engem, minket a koncertjére, azt gondolom, hogy egy igazán fontos visszajelzés számomra.

– árulta el Zséda, hozzátéve: „Brutálisan nehéz volt egy ekkora örömhírt titokban tartani. Sokáig még a zenekaromnál is csak bianco dátumként szerepelt a nap a naptárban, de most már muszáj elhinnünk. Ott leszünk július 20-án a Puskásban, és elképesztő bulival készülünk”.