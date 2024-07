Szokatlan újítással rukkolt elő a Campus Fesztivál

15. alkalommal rendezik meg idén a Campus Fesztivált Debrecenben, ami július 24-től július 28-ig várja majd az érdeklődőket. Ahogy a szervezők szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből kiderül, tavaly is sikeres évet zártak, mivel a négy nap alatt összesen mintegy 118 ezer látogatójuk volt.

Mint kiemelték, idén szintén nagy az érdeklődés, és elővételben az eladható bérletek száma már korlátozottá vált. A fesztiválon 21 programhelyszín üzemel majd, ahol összesen 295 zenei előadó nézhető meg, ebből 65 debreceni kötődésű produkció.

Ahogy azt a közleményben kiemelik, idén nőtt a külföldi előadók száma is. 13 különböző országból 16 nemzetközi fellépő érkezik Debrecenbe, köztük Rita Ora, Mando Diao, Martin Solveig, Dimitri Vegas & Like Mike, Queen Omega és Rival Consoles.

A külföldről érkező előadók mellett a magyarok is szép számmal képviseltetik majd magukat, mivel a fellépők között lesz többek között Azahriah, Majka, a Tankcsapda, Rúzsa Magdolna, ByeAlex és a Slepp, az Ivan and the Parazol és Beton.Hofi. Sőt, olyan magyar együttesek is hivatalosak a rendezvényre, amelyek különleges alkalmat ünnepelnek. A Tankcsapda és az Animal Cannibals a fennállásának 35., a Brains a 30., a Road és az Anna and the Barbies a 20., az Intim Torna Illegál, a Lazarvs és Szabó Balázs Bandája a 15., míg a Margaret Island és a Lóci Játszik a 10. évfordulóját köszöntheti. Ahogy a közleményben kiemelték, az On The Low bulisorozat ismert alakjai sem maradnak ki a fesztiválról, így szintén láthatják majd a fesztiválozók Ekhoe, Grasa, Gyuris, Atka, Yung Marbi és a Pogány Induló koncertjét.

Az újítások ugyanakkor idén sem maradnak el, mivel ismét szórakoztató programokkal várják a fesztiválozókat minden nap 15 órától. Kipróbálhatják, többek között milyen egy tablettel/okostelefonnal vezérelhető pókrobotot navigálni akadálypályán, reflextesztet végezhetnek mikrokontroller és LED-szalag segítségével, repülőgépszimulátorba is beülhetnek, vagy a kerékcsere-állomáson kideríthetik, tudnak-e úgy kereket cserélni, mint a profik.

Szétszedhetnek és összerakhatnak egy emberi csontvázat a virtuális térben, sőt a kevert valóság élményét is átélhetik, majd elkészíthetik saját hőkamerás profilképüket. Az egyetem karainak, szervezeti egységeinek jóvoltából többek között szűrővizsgálatokon vehetnek részt, illetve egyénre szabott hidratáló kézkrémet, szúnyogriasztó folyadékot, napégésre és rovarcsípésre használható hűsítő gélt keverhetnek. Emellett megtudhatják, hogyan lehet DNS-t kivonni gyümölcsökből házilag, továbbá beléphetnek egy kutatólaboratóriumnak berendezett szabadulószobába, ahonnan logikai feladatok megoldásával kell kijutni 30 perc alatt.

Új helyszínek, és egy szokatlan újítás

Ebben az évben két színpaddal is várja a fesztiválozókat a Debreceni Egyetem. A UniPass Színpadon délutánonként beszélgetéseken mutatkoznak be élsportoló hallgatók és a DEAC cheerleaderei, szó lesz egyetemi szakemberek bevonásával többek között csokoládékutatásról, sztárjelenségekről a populáris kultúrában, a fesztiválszerelem gyümölcséről és a műholdak seregéről, valamint olyan aktuális témákról, mint az iskolában, fesztiválon ért zaklatás és a családon belüli erőszak büntetőjogi vonatkozásai, a bűnügyi helyszínelők és az igazságügyi szakértők közös munkája, illetve kiderül, mi az ingatlantokenizáció. A Debreceni Egyetem Színpadon pedig olyan előadók, zenekarok teszik tiszteletüket, mint például a Brains, a Margaret Island, Manuel, T. Danny, a Soulwave, az R-Go, Dévényi Tibor, a BSW, Paulina és a 4S Street. Illetve itt tartják meg szerda este 20 órakor az országos Pont Ott Party-t, amelyen Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter jelzésére hozzák majd nyilvánosságra az idei ponthatárokat.

Mint arra a szervezők a közleményben kitértek, idén is lesz Utcaszínház Kavalkád, élménytáncra és improvizatív szituációs játékra hív a Csokonai Nemzeti Színház, illetve lesz ART Placc mozgásszínházzal és tánccal. Az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező programhelyszín, a Civil Falu minden nap várja a kilátogató családokat, az időtöltésről pedig 46 civil szervezet és intézmény gondoskodik a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól egészen a DVSC Futball Zrt.-ig. A Debreceni Egyetem Közép-európai Kapcsolatok Központja, a Megújuló Kárpát-medence Program és a Z Generációért Alapítvány közreműködésével bemutatkozik a közúti biztonság, a közlekedésbiztonsági oktatás és a fenntartható mobilitás előmozdítását célzó Safe Future in Mobility, valamint az EU Ifjúsági Stratégiát és az aktív társadalmi szerepvállalást népszerűsítő eSat projekt.

A Civil Faluban és Campus Kid Játszóligetben interaktív játékok, látványosságok, nép játszóház, gyerekprogramok százai várnak mindenkit. Idén először a fesztivál történetében a Játszóliget mellett, az Unifit különtermében 17 és 22 óra között gyermekmegőrzőt is üzemeltetnek a szervezők, így a szülőknek lehetősége nyílik egy-egy koncert megtekintésére. Míg a Civil Agóra Programtéren televíziós legendákkal találkozhatnak az érdeklődők, köztük Vitray Tamással, Bánó Andrással, Farkas Bertalannal, Kertész Zsuzsával, Rózsa Györggyel, Erős Antóniával, Pachmann Péterrel és Torghelle Sándorral.

Jó ár-érték arány

A Campus Fesztivál egyedülálló helyszíne a Nagyerdő, továbbá a Nagyerdei Stadion és a Nagyerdei Víztorony környezete is jól kiépített infrastruktúrával és komfortos szolgáltatásokkal várja a látogatókat. A kényelmi szolgáltatások közé tartozik a csomag- és értékmegőrző, a biciklitároló, a 0-24 órás orvosi és mentőügyelet, az információs pont, a százötven vízöblítéses WC, a LIDL Fesztmarket, a Campus Eye óriáskerék, illetve kilátó és falmászás a Nagyerdei Víztoronyban. Ahogy a fesztivál helyszínével kapcsolatban Süli András, a Campus fesztivál programigazgatója kiemelte:

Nagyon jó a fesztivál megközelíthetősége, ami azt jelenti, hogy közösségi közlekedéssel 15 perc alatt a fesztiválhelyszínre érthetünk a belvárosból. Ráadásul a környéken nagyon nagy számban áll rendelkezésre jó minőségű, megfizethető szálláshely és szabadidős szolgáltatás is. A fesztivál közvetlen közelében található a különleges építészeti adottsággal rendelkező Aquaticum Strand, a Nagyerdei Kultúrpark Állat- és Növénykert, valamint Magyarország egyetlen állandó vidámparkja, ahova ellátogathatnak a fesztiválozók.

Az esemény sajtótájékoztatóján Miklósvölgyi Péter, a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője az országos szinten is jó ár-érték arányról beszélt. Kiemelte, hogy a Campus még mindig tud olyan árakkal is operálni étel vagy akár sör tekintetében, ami kifejezetten pénztárcabarát. A helyszínt pedig továbbra is ötcsillagosnak nevezte, ahol komoly infrastruktúra, épített környezet, fák és biztonságos helyek vannak. Míg a cég másik ügyvezetője, Páll László, technikai újításokról számolt be. 2024-ben gyorsulni fog a beléptetés, mivel az a II. János Pál pápatértől fog kezdődni. A színpadtechnikai is fejlődik idén: a Metal-Sheet nagyszínpadon SFX technológiás látványelemek növelik majd a produkciók vizuális élményét, de az OTP Bank nagyszínpad is szintet lép: oldalsó LED-falak növelik majd a komfortot. Kiemelte a Nagyerdei Stadion szerepét is, ugyanis vihar esetén menedéket tud nyújtani a fesztiválozóknak, mivel megnyitják azt az emberek számára. A helyreállítást a Nagyerdei körút forgalomba való visszahelyezésével kezdik majd, de a teljes munkával 2-3 nap alatt végezni fognak, hogy a Nagyerdei Park minél hamarabb újra elérhető legyen bárki számára.

Még zöldebb

Mint a közleményben írják, minden évben fontos szempont a fesztivál zöldítése. Amellett, hogy évek óta rendelkezésre áll a repohár rendszer, a hulladék összegyűjtése és leválogatása is fontos eleme a fenntarthatóságnak. A cél, hogy a fesztivál után is eredeti állapotában kapják vissza a debreceniek a Nagyerdőt. A helyszín kiépítettségének köszönhetően nincs szükség olyan környezetterhelő infrastrukturális beruházás és eszközökre, mint például a dízelaggregátorok használata, amivel az áramtermelést szokták megoldani. Emellett a fesztivál ösztönzi a látogatókat, hogy lehetőség szerint közösségi közlekedéssel vagy kerékpárral érkezzenek, amihez éjszakai buszokkal és kerékpármegőrzővel támogatják a fesztiválozókat.

Ahogy pedig a fesztivál az eddigi években, úgy idén is ki fog állni egy társadalmi ügy mellett. Tavaly a VIP támogatói jegyekből 12 millió forint gyűlt össze, ennek egy részét a covid-árvákat támogató Regőczi Alapítványnak ajánlották fel, 5 millió forintot pedig tanszerekre fordítottak. A befolyt összeggel 200 család iskolakezdéséről gondoskodtak. Idén pedig a négyéves Micskó Benjáminnak gyűjtenek, aki Duchenne-féle izomsorvadásban szenved és csak a világ egyik legdrágább gyógyszere segíthet rajta. Súlyos betegsége miatt 10 éves korára kerekesszékbe, majd a légzőizmok érintettsége miatt lélegeztetőgépre kerülhet. A gyógyulására egyetlen esélye van, ha megkapja időben megkapja a génterápiát, ami 1,3 milliárd forintba kerül.

(Borítókép: A Campus Fesztiválon Debrecenben a megnyitó napján 2022. július 20-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)