Részegen énekelte el az amerikai himnuszt, be is jelentkezett elvonóra az ismert countryénekesnő

Ingrid Andress countryénekesnő kedden elárulta, hogy „részeg volt”, amikor a hétfői Home Run Derby előtt előadta a nemzeti himnuszt, és hozzátette, hogy „ma bejelentkezem egy intézménybe, hogy megkapjam a szükséges segítséget”. Az esetről a New York Post számolt be.

Nem sz*rakodok veletek, részeg voltam tegnap este

– írta Andress a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában. „Ma bejelentkezem egy intézetbe, hogy megkapjam a segítséget, amire szükségem van. Ez nem én voltam tegnap este. Bocsánatot kérek az MLB-től (Észak-Amerika egyetlen profi baseball-ligála – a szerk.) ezért az előadásért, az összes rajongótól és ettől az országtól is, amit annyira szeretek. Majd szólok mindenkinek, hogy milyen a rehab, úgy hallottam, szuper jó móka” – tette hozzá.

A 32 éves Andresst széles körben bírálták az „előadásáért” a Globe Life Fielden a texasi Arlingtonban, ahol néhány MLB All-Star, köztük a Phillies harmadik bázisjátékosa, Alec Bohm is küzdött, hogy megőrizze a nyugalmát.

Bohm próbál nem nevetni

– posztolta hétfőn az egyik X-felhasználó, míg egy másik azt írta, hogy »nehezen tudta« megőrizni pókerarcát.

A négyszeres Grammy-jelölt teljesítménye, aki olyan dalokról ismert, mint a Lady Like és a More Hearts Than Mine, össze lett hasonlítva Fergie-vel és Roseanne Barr-ral, akiket a múltban a nemzeti himnusz botrányos előadásai miatt gúnyoltak ki.

Lehet, hogy Roseanne Barr lecsúszott a második legrosszabb himnuszra

– kiáltott fel hétfőn egy X-felhasználó. Egy másik azt írta: „Még mindig jobb, mint Fergie. Szegény lány nem hallotta magát.”

Barr 1990-ben, amikor egy Padres-meccsen lépett fel, a himnuszt végigüvöltötte, és a hírhedt pillanatot azzal fejezte be, hogy az ágyékához kapott, és a dobótérre köpött. Fergie-t a 2018-as NBA All-Star Game-en előadott bizarr előadása miatt szedték darabokra, és később reagált is a rajongók sártengerére.

„Művészileg kockázatvállaló vagyok, de ez a feldolgozás nyilvánvalóan nem a kívánt hangot ütötte meg. Szeretem ezt az országot, és őszintén megpróbáltam a legjobbat kihozni magamból” – mondta akkor.

Andress „fergeteges” teljesítményét az alábbi videóban hallgathatja meg, de csak saját felelősségre: