Katalin hercegné újra felbukkanhat, és nem is akárhol

Hónapok teltek el azóta, hogy Katalin hercegné a közösségi oldalain egy videóban bejelentette, hogy rákkal küzd – ahogy apósa, III. Károly király is. A jövőbeli királyné a gyógyulás érdekében egy időre parkolópályára helyezte a királyi kötelezettségeket, ám azt nem közölte a palota, hogy mennyi ideig kell nélkülöznie őt a családnak. Erre a kérdésre maga a hercegné adott választ, mikor egy hónappal ezelőtt az uralkodó születésnapját ünneplő Trooping The Colour eseményt megelőzően szintén a közösségi felületeiken jelentkezett egy poszttal. A bejegyzésben azt írta, ő is részt fog venni az ünnepségen, ami meglepetésként hatott, mivel nagy találgatások övezték, hogy vajon tiszteletét teszi-e az eseményen vagy sem. Sőt, a mérleg nyelve inkább a nem, mint az igen felé hajlott, mivel a Trooping The Colour főpróbáját is kihagyta, amire azt megelőzően még nem volt példa.

A hercegné a Trooping The Colouron való részvétele mellett azt is megerősítette, hogy az év hátralévő időszakában még ott lesz néhány eseményen. Arról nem osztott meg bővebb információt, hogy mely rendezvényekről van szó, azonban a következő alkalomra a hétvégén került sor a wimbledoni tenisztornán, ugyanis ő a védnöke az eseményt szervező All England Clubnak. A hercegnét álló ovációval fogadták a stadionban, ahol kezet rázott a gyerekekkel, néhány szót ejtett a döntőben egymással megküzdő Carlos Acarazzal és Novak Djokoviccsal, majd átadta a győztes trófeát az előbbinek. A sportolók elmondása szerint néhány szót is válthattak a hercegnével, aki gratulált a győzelemhez Acaraznak. Djokovics pedig azt nyilatkozta a meccs után, hogy megtiszteltetés volt számukra a közelében lenni, és úgy tűnt, jó egészségnek örvend.

Katalin hercegné korábbi közlésének értelmében ugyanakkor nem a wimbledoni tenisztorna volt az utolsó alkalom, ahol a nyilvánosság előtt mutatkozott. Bár a palota arról nem osztott meg semmilyen információt, hol lehet majd látni őt a közeljövőben, némi támpontot adhatnak a királyi család oldalán fellelhető adatok az arisztokraták programját illetően. Az már az utóbbi években is nyilvánvalóvá vált, hogy Anna hercegnő a família legdolgosabb tagja, amit a következő hónapokra tervezett rendezvények is hűen tükröznek. A néhai II. Erzsébet egyetlen lánya a július 16-tól augusztus 29-ig terjedő időszakban összesen 13 eseményre hivatalos, többek között az alábbiakra:

egy új sürgősségi osztályt ad át a Worcestershire Royal Kórházban,

a The Royal Edinburgh Military Tattoo zenei fesztivál védnökeként részt vesz egy előadáson,

meglátogatja az Ishga Organic Seaweed Skincare Companyt, a Bethesda Care Home-ot és Hospice-t, a Carloway Community Association New Community Centert és a Point and Sandwick Development Trust közösségi központot Skóciában,

a hírszerzési szolgálat tiszteletbeli ezredeseként meglátogatja a 4th Military Intelligence Battalion katonai egységet,

részt vesz a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet fogadásán a Women's International Shipping and Trade Association ötvenedik évfordulója kapcsán,

a Northern Lighthouse Board védnökeként meglátogatja az NLV Pharos nevezetű világítótornyot Skócia nyugati partjainál.

Anna hercegnőn kívül Zsófia hercegnének, Richárd gloucesteri hercegnek és Brigitta gloucesteri hercegnének is jutott egy-egy program a nyár végéig, míg III. Károly július 18-án az európai vezetők számára megrendezett Európai Politikai Közösség résztvevőit fogja köszönteni a Blenheim-palotában Woodstockban. Talán az utóbbi program esetében van a legnagyobb esély arra, hogy Katalin hercegné ismét nyilvánosan jelenik meg, mivel korábban is előfordult már, hogy politikai szereplők társaságában mutatkozott. Találkozott többek között Barack Obama, Donald Trump és Joe Biden amerikai elnökökkel – bár június végén kihagyta a Naruhito japán császárral és hitvesével, Maszakóval való találkozót. A királyi család oldalán lévő programok közül az utóbbi eseményen kívül aligha elképzelhető, hogy a hercegné részt venne bármelyiken is. Továbbá érdemes hozzátenni, hogy erre az évre már lezongorázták a fontosabb események nagy részét, köztük a Trooping The Colourt, a húsvéti ünnepséget, a normandiai partraszállás 80. évfordulóját és a BAFTA-díj-átadót, így úgy néz ki, hogy már csak a karácsonyi felhajtás maradt hátra.

A hercegné krónikája

A Kensington-palota még az év elején hozott nyilvánosságra egy közleményt, amelyben azt írták, Katalin hercegné hasi műtétre szorul. A beavatkozás jellegét ugyan nem árulták el, azt közölték, hogy 10-14 napot fog kórházban tölteni, majd otthonában lábadozik tovább, és valószínűtlen, hogy húsvét előtt visszatér a közfeladatokhoz. A vártak szerint a hercegné végül két hét után hagyhatta el a kórházat, majd előbb a Sandringham birtokon lévő Anmer Hallban pihent, jelenleg pedig a windsori birtokon található Adelaide Cottage-ban gyógyul. A Kensington-palota akkori nyilatkozatában úgy fogalmazott, csak abban az esetben fognak bővebb tájékoztatást adni a hercegné állapotáról, amennyiben abban érdemi változás áll be. Ennek következményeképp hónapokon át hallgatásba burkolództak, és még az egyes eseményeken megjelenő Vilmos herceg sem csepegtetett el semmilyen információt.

Végül annak hatására kezdtek el terjedni a különböző pletykák és összeesküvés-elméletek, hogy a trónörökös személyes okokra hivatkozva váratlanul úgy döntött, hogy nem vesz részt a néhai II. Konstantin görög király tiszteletére tartott szertartáson a windsori kastélyban. A palota akkor közölte, Katalin hercegné gyógyulófélben van, ám egyre többen aggódtak miatta, mivel utoljára karácsony napján jelent meg a nyilvánosság előtt a norfolki Sandringhamben. Sokan fellélegeztek, amikor az operáció után, március 5-én először látták újra a hercegnét egy autóban az édesanyjával a windsori birtok közelében. Közeledve a munkába állasa kapcsán korábban kijelölt időponthoz, húsvéthoz, egyre több kérdést vetett fel, hogy mikor számíthatunk a visszatérésére. Mivel nem érkeztek információk az állapotáról, hajmeresztő elméletek garmadája született az interneten.

Volt, aki azt állította, kómába került, elvált Vilmos hercegtől, plasztikai műtétet – pontosabban arcplasztikát – hajtottak rajta végre, rosszul vágták le a haját, valamint hogy ő lett a brit The Masked Singer (Álarcos énekes) egyik versenyzője. Egyesek azt boncolgatták, a jövőbeli királyné beleunt a hercegnéi szerepkörbe, ezért új foglalkozásba kezdett. Más felhasználók arról írtak, titokban brazil fenékfeltöltése volt, és a fennmaradt szabadidejét a befuccsolt, glasgow-i Willy Wonka Experience-en töltötte. Emellett sokan azt sem tartották elképzelhetetlennek, hogy a brit Celebrity Big Brother egyik versenyzője emiatt van a világtól elzárva a villába való bevonulása előtt. Emellett napvilágra került egy felvétel, amelyen az látható, amint egy Vilmos hercegre hajazó férfi és egy Katalin hercegnére hasonlító nő sétálgat egy bolt környékén, nem messze a windsori otthonuktól. A videó jelentősen felkavarta az állóvizet, és csak újabb találgatásokat szült, azt sugallva, a hercegné már felépült.

Március 22-én aztán Katalin hercegné maga jelentette be egy videóban, hogy rákot diagnosztizáltak nála. Ahogy a felvételen kifejtette, az orvosi csapata azt javasolta, vesse alá magát megelőző kemoterápiás kezelésnek, amelynek akkor még az elején tartott. Hozzátette, férjével mindent megtesznek a privát szférájuk megőrzése érdekében, illetve időt kért, amíg a kezelés tart. A hercegné az előbbiekben említett videóban arról is beszélt, várja már, hogy visszatérjen a munkához, de addig is a felépülésre koncentrál.

Mint ismert, Katalin hercegnén kívül rákos megbetegedéssel küzd még a brit király, III. Károly. Bár hivatalosan nem jelentették be, a kór mely fajtájával áll szemben, egy specialista korábban úgy nyilatkozott, az uralkodó korában a húgyhólyagrák az egyik leggyakoribb kockázat. A király és Katalin hercegné – továbbá a szintén rákkal küzdő Sára hercegné – nyitottságát igen jól fogadták a szigetország lakói, és nekik köszönhetően sokak kerestek rá az interneten a különböző betegségekre. Holott a királyi családban egyáltalán nem szokás kiteregetni a magánéleti problémákat, amelyeknek részét képezik az egészségükkel kapcsolatos aggályok is. III. Károly és Katalin hercegné kitárulkozása így egyedülálló, és nemigen volt rá eddig példa a família történelmét tekintve.

