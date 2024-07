A bajkeverő harcművész, aki hollywoodi sztárként sem volt piskóta

51 évvel ezelőtt hunyt el rejtélyes körülmények között Bruce Lee hongkongi származású kínai harcművész, aki annak ellenére, hogy 32 éves volt halálakor, ezen rövid idő alatt is igazi ikonná nőtte ki magát. Betörve a filmiparba pedig nagy hatással volt a harcművészetek filmbeli ábrázolására is.

Ugyan Bruce Lee tiniként főleg a sportokba, köztük a harcművészetekbe szeretett bele, élete későbbi szakaszában játékfilmeket szintén készített, amelyekkel több színészt és rendezőt is inspirált. Léj Can-fán néven született 1940. november 27-én egy jómódú családban, bár babonából Szaj-fungnak, azaz kis főnixnek szólították, ami egy lánynév volt. Ez egy hiedelem miatt alakult így, mivel szülei elvesztették az első fiukat, és a kínai kultúrában úgy tartják, a szellemeket úgy lehet megtéveszteni, ha a következő fiúgyermeknek lánynevet adnak. Gyerekként egyébként sokat betegeskedett, ám azután, hogy aktívan sportolni kezdett, ez nagyban megváltozott. Mivel édesapja a kantoni opera előadóművésze volt, és számos filmben szerepelt, három hónapos korától neki is lehetősége nyílt feltűnni különböző produkciókban.

17 éves koráig több mint húsz filmben alakított, azonban első igazi szerepét a The Birth of Mankind című filmben nyújtotta. A legtöbb alkotásban bajkeverő gyereket alakított, aki verekedésekbe keveredik, ahogy a való életben is utcai bandákhoz csapódott, és gyakran került bajba. Mikor eldöntötte, hogy harcművészettel szeretne foglalkozni, Jíp Man tanítványa lett, aki a filozófiába is bevatta őt. Később Amerikába költözve tanítani kezdte a harcművészetet, amelynek több fajtáját elemezve kialakította a saját stílusát, amit jeet kune dónak nevezett el.

Leenek mindemellett Hollywoodba is sikerült berobbannia, miután szerepet kapott a The Green Hornet sorozatban. Leszerződtették a Golden Harvest filmstúdióhoz, és több produkcióban alakíthatott, a leghíresebb közülük A Sárkány útja és A sárkány közbelép volt. Utóbbi lett az utolsó produkcióban, amiben feltűnt, mivel 1973. július 20-án váratlanul meghalt, ez néhány nappal azelőtt történt, hogy bemutatták volna az alkotást. Bár a boncolási jegyzőkönyv szerint a halálát az okozta, hogy allergiás volt egy fájdalomcsillapító összetevőjére, amit bevett, máig sok találgatás kap szárnyra ezzel kapcsolatban. Amennyiben további érdekességekre kíváncsi a ma 51 évvel ezelőtt elhunyt Bruce Leet illetően, tippelje meg a válaszokat az alábbi kvízben!

(Borítókép: Bruce Lee 1978-ban. Fotó: Sunset Boulevard / Getty Images)