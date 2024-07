Keanu Reeves állandóan a halálon gondolkodik

Egyes emberek fejében meg sem fordul a halál gondolata, mások tudatosan kerülik, sokan pedig nem tudnak elszakadni a ténytől, hogy egyszer mindannyian meghalunk. Ez van, hogy komoly félelmet és szorongást okoz, míg máskor arra ösztönöz, hogy mivel az életünk rövid, ezért a lehető legtöbbet kell belőle kihozni – ám a legkevésbé sem gondolnánk azt, hogy olyan emberek is ezzel vannak elfoglalva, akiknek láthatóan bejött az élet.

Ilyenek Hollywood legnagyobbjai is, akik között azonban akad olyan kívülálló is, aki a lehető legtöbb dologban különbözik a legsikeresebb filmsztároktól. Ilyen személye Los Angelesnek a mindig szerény és alázatos Keanu Reeves is, aki láthatóan sokat veszik el a gondolataiban, ezek között pedig, nem tagadja, gyakran megfordul a halál témaköre is.

Már 59 éves vagyok, ezért állandóan a halálra gondolok. Ez egy jó dolog. Nem bénító, de remélhetőleg érzékennyé tesz minket arra, hogy értékeljünk minden lélegzetet és azokat a kapcsolatokat, amelyek jelen vannak az életünkben

– árulta el a BBC Newsnak a színész, akinek nem meglepő, hogy gondolatai gyakran e körül forognak, ugyanis nem volt éppen egyszerű magánélete. Reeves élete során több embert is elveszített, akiket szeretett, köztük barátnőjét, halva született lányukat és legjobb barátját is.

A Mátrix-filmek főhősét alakító Keanu Reeves vélhetően sosem felejti el a napot, amikor elveszítette újszülött gyermekét. A színész akkori párja, Jennifer Syme 1994. december 24-én adott életet közös babájuknak, aki nyolc hónapnyi terhességet követően jött világra, azonban halva született.

A színészt és barátnőjét olyannyira felemésztette az Ava Archer Syme-Reeves névre keresztelt gyermekük elvesztése, hogy hetekkel később kapcsolatuk is véget ért. Később a pár ugyan újra egymásra talált, de nem lehettek sokáig boldogok együtt, Syme 2001-ben ugyanis tragikus autóbalesetben életét vesztette, így Reeves rövid időn belül a számára legfontosabb két embert veszítette el.

(Borítókép: Michael Buckner / Getty Images Hungary)