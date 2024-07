Sportolóként kezdett, most Michelin-csillagos séfként főz az olimpikonokra

Fényes kosárlabda-karriert is választhatott volna, mégis szakács, sőt háromszoros Michelin-csillagos séf lett Alexandre Mazzia, akit most másik két séffel együtt felkértek, hogy az olimpián képviselje a francia gasztronómiát. Egy szakaszon még az olimpiai lángot is vihette.

Alexandre Mazzia, a három Michelin-csillaggal rendelkező sztárséf és csapata is főz az olimpikonokra Párizsban. A séf izgalmas múlttal rendelkezik, ugyanis tinédzser korában Kongóban éltek, ezért erősen hatottak pályafutásának alakulására az afrikai ízek és illatok.

Tizenöt éves volt, amikor családja visszaköltözött Párizsba, ahol nagyapja halász volt. Nagymamája tanácsára lett szakács, aki azt mondta neki, hogy ha konyhán dolgozik, akkor sosem fog éhezni. A szakácskodás mellett másik szenvedélye a kosárlabda volt, ahol szintén fényes karrier várhatott volna rá.

2014-ben nyitotta meg éttermét Marseille-ben. Az AM par Alexandre Mazzia szinte azonnal kedvelt hellyé vált, és mindössze hat év alatt három Michelin-csillagig jutott neki.

A The World’s 50 Best Restaurants 2022-ben One To Watch különdíjjal irányította rá a figyelmet, míg a Gault&Millau már 2019-ben az év séfjének választotta. Az olimpiai étkeztetésért felelős Sodexo Live! cég másik két séffel együtt őt kérte fel, hogy képviselje a francia gasztronómiát – olvasható a Magyar Konyha cikkében, ami ennek apropóján interjút készített a séffel.

A beszélgetésből kiderül, hogy