Brutálisan gyilkolja egymást az elit Los Angelesben

Hiába népszerű szenátor, sikeres színésznő vagy zenész valaki Los Angelesben, az nem garancia arra, hogy valamilyen bűncselekményhez nem lesz köze. Hollywood néha könyörtelen a legsikeresebbekkel is, és olykor a gyilkosságtól sem riadnak vissza a színfalak mögött a szereplők. Újabb netflixes sorozatból derül ki, hogy milyen titkokat is rejt az amerikai álom a napsütötte Kaliforniában.

Alaposan feladja a leckét a legkegyetlenebb bűnözőknek a Los Angeles megyei seriff csapata. Ez az Egyesült Államok legnagyobb olyan területe, ahol csupán egy seriff igyekszik betartatni a törvényeket. A feladat pedig nem egyszerű, Hollywood lábánál a legszegényebb és a leggazdagabb állampolgárok olykor kegyetlen öldöklésbe kezdenek.

A Netflix Gyilkosságok: Los Angeles címmel jelentette meg a sikersorozata második évadát ismételten a producer Dick Wolf vezetésével, akinek a nagy sikerű Esküdt ellenségeket is köszönhetik a tévénézők. A mindössze öt epizódból álló évadban egy szenátor lányának és egy feltörekvő színésznőnek a halála ébreszti fel a nézőt, hogy tudjuk, itt nem minden csak a csillogás.

A parókás producer

Los Angelesben gyakran fordul elő olyan, hogy egy híresség kerül a rendőrség látókörébe valamilyen bűncselekménnyel kapcsolatban. 2003-ban Lana Clarkson feltörekvő színésznő holttestére bukkantak az ismert producer, Phil Spector kastélyában. A nő ügyében elsőként az öngyilkosság került szóba, ám hamar fény derült Spector sötét oldalára.

A férfi olyan zenészekből igyekezett kihozni a legjobbat, mint Tuna Turner, a Beatles vagy éppen Leonard Cohen. Arról azonban keveset lehetett tudni, hogy ilyenkor akár a fegyverét lóbálva motiválta őket arra, hogy énekeljenek, és ne tartsanak pihenőt. Spector ugyanezt a módszert használta az alkalmi partnereivel szemben is, köztük Lana Clarksonnal is. A nő filmes karriere felfelé ívelt, ám egy sérülés miatt egy évre kiesett a szakmából, és nem kapott több ajánlatot. Spectortól remélt egy kis segítséget, szigorúan szexuális kapcsolat nélkül.

Hiába volt szinte minden egyértelműen Spector ellen, az első tárgyalás eredménytelenül végződött. Az esküdtszék nem tudott egyhangú döntést hozni az ügyben, eközben a producer minden tárgyalásra más-más parókában jelent meg, és hozzá képest hatalmas őröket fogadott, hogy cirkuszá varázsolja a bírósági esetet.

Mire Spector második tárgyalása megkezdődött, már több mint öt év telt el Clarkson halála óta. Az esküdtszék ezúttal bűnösnek találta Spectort. A férfit 19 évtől életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, és 2021. január 16-án, 81 éves korában a börtönben halt meg.

A filmmogul szeretője

Gavin Smith színészből lett filmmogul házasságon kívüli viszonyait vizsgálták, amikor 2012-ben eltűnt. A nyomozók azon tűnődtek, hogy vajon valamelyik szeretőjével szökött-e meg, vagy a felesége a hűtlenségéért bosszúból a halálát akarta. Miután megtudták, hogy Chandrika Creech, Smith egyik barátnője volt az utolsó személy, akivel Smith az eltűnése éjszakáján telefonon beszélt, a hatóságok elmentek a nő otthonába, hogy többet megtudjanak a kapcsolatukról.

A kihallgatás során Creech férje, John behajtott a zsákutcába, észrevette a rendőrök jelenlétét, és hirtelen távozott – ami felkeltette a rendőrök gyanúját. A mobiltelefon-torony lehallgatásaiból kiderült, hogy azon az éjszakán, amikor Smitht utoljára látták, a mobilkészüléke mindkét Creech közelében volt, ami megerősítette a nyomozók meggyőződését, hogy ők felelősek a haláláért. De éppen amikor a bűnüldöző szervek elkezdték erőfeszítéseiket Creechékre összpontosítani, érkezett egy hívás: Smitht egy étteremben látták a kaliforniai Morro Bayben.

Amikor a Morro Bay-i tippről kiderült, hogy téves, a hatóságok megduplázták erőfeszítéseiket John Creech üldözésére. Felkutatták azokat az ismerősöket, akik a Smith eltűnését követő napokban kapcsolatba kerültek Creechcsel, és megtudták, hogy az egyikük vele ment, hogy elszállítsa Smith autóját, és eltüntesse a halott férfi telefonját. Egy másik hagyta, hogy Creech az otthonában tárolja az autót, amíg a bomlás szaga fel nem hívta a figyelmét arra, hogy mi folyik itt. Chandrika apja azt mondta a nyomozóknak, hogy a lánya azt mondta, John megölt valakit.

A kirakós darabjai akkor álltak végre össze, amikor a kaliforniai Palmdale-ben egy kutya elszabadult a pórázról, és egy emberi csonttal a szájában tért vissza, a hatóságok végül megtalálták Smith maradványait. John Creechet elítélték szándékos gyilkosságért. 11 év börtönbüntetést kapott, de a későbbi, kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt sokkal tovább marad börtönben.

Soha nem találták meg a maradványait

Miután 2001 augusztusában Bruce Koklich felhívta a hatóságokat, hogy bejelentse felesége, Jana eltűnését, azt mondta, nem tudja elképzelni, hová tűnhetett a felesége – de az utóbbi időben kaptak néhány nyugtalanító hangüzenetet. Jana apja Kalifornia szenátora volt, akit bűncselekmény miatt vontak felelősségre, így fennállt a lehetősége annak, hogy a nőt valamelyik ellensége rabolta el. Emellett Koklichék ingatlanügyletekkel foglalkoztak, és Jana arról volt ismert, hogy fegyverrel szedte be a lakbért, ha valaki zaklatta volna.

Míg Bruce azt állította, hogy a hétvégét együtt töltötték, mielőtt hétfőn nem jelent meg a munkahelyén, a nyomozók megtudták, hogy Jana elmulasztotta a szombati találkozókat – ami nem volt jellemző –, és hogy a pár egész hétvégén nem válaszolt a telefonhívásokra.

Amikor Jana autójában vért találtak a hátsó raktérben, a luminolteszt kimutatta, hogy a hálószobájukban is volt vér. Itt volt az ideje, hogy Bruce-t újabb kihallgatásra vigyék be, de visszautasította a hazugságvizsgálatot. Miközben a helyi televízióban a felesége hollétével kapcsolatos információkért folyamodott, és tetemes mennyiségű pénzt ajánlott fel érte, a nyomozók több nőtől is megtudták, hogy a gyászoló férj randevúkra hívta őket.

Bruce nőcsábász viselkedése megelőzte Jana eltűnését, és úgy tűnt, hogy a nő éppen egy tőle független életet kezdett kialakítani. Mivel üzleti partnerek voltak, a nő távozása jelentős anyagi következményekkel járt volna a férfi számára. Ráadásul Koklichék mindegyike rendelkezett egy-egy millió dolláros életbiztosítással.

Amikor egy szemtanú elmondta, hogy látta Bruce-t egyedül ülni egy olyan autóban, mint Jana autója, az eltűnését megelőző vasárnap, úgy tűnt, hogy ő lehet a felelős a lány haláláért. De mivel Jana holttestét soha nem találták meg, nagy kockázatot jelentett, hogy megpróbálják bíróság elé állítani. Miután az esküdtszék hat napig tanácskozott, a bíró tévesnek nyilvánította a tárgyalást. A második tárgyaláson 15 évtől életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, de Jana holléte továbbra is ismeretlen.

Bruce soha sem árulta el, hogy mi történt a feleségével, de az utóbbi években rendszeresen nyújtott be kegyelmi kérvényeket, amiket rendre el is utasítottak.

(Borítókép: Phil Spector a bírósági tárgyalásán 2009. április 13-án. Fotó:Al Seib-Pool/Getty Images)