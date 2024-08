Így búcsúzik Bochkor Gábor Boros Lajostól

„3 éve és 1 hónapja együtt lehettünk újra egy kicsit Lajossal a stúdiónkban. Együtt lehetett a régi Bumeráng-stáb, úgy, ahogy sok éven át ébresztettük Magyarország rádióhallgatóit” – fogalmazott közösségi oldalán a Bochkor Team.

Bochkor Gábor reggeli rádiós műsorának Facebook-oldala szerint a találkozón elbúcsúztak egymástól, de nem gondolták volna, hogy örökre búcsúznak Boros Lajostól.

Most ezzel a kis emlékkel köszönünk el kollégánktól, barátunktól. Köszönünk mindent neked. Nyugodtak vagyunk, mert tudjuk, hogy veled lesz a humorod odafent, és azért is, mert hagytál nekünk is itt, a földön bőven belőle a nehezebb napokra. Ígérjük, vigyázunk rá és büszkén őrizzük! Legyen neked könnyű a föld, drága Lali Király