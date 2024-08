Eljegyezték Adele-t, egy vagyont érő gyűrűvel kérték meg a kezét

Hamarosan sztáresküvőt tartanak Hollywoodban, miután Rich Paul eljegyezte Adele-t. Az énekesnő németországi koncertjén jelentette be a hírt. A sportügynök és Adele 2021 óta alkot egy párt, korábban már többször is felröppentek hírek az eljegyzésről, de a sztárpár mélyen hallgatott a kapcsolatukról.

Adele megerősítette, hogy háromévnyi ismerkedés után eljegyezték egymást Rich Paullal – írja a Page Six. A brit szupersztár csütörtökön a németországi Münchenben tartott koncertjén jelentette be az izgalmas hírt, miután egy rajongója tréfásan megkérte a kezét.

Nem mehetek hozzád, mert már férjhez megyek, így nem tehetem

– mondta, miközben a bal kezét felemelve jelezte eljegyzését. A lap szerint Adele nem viselt gyűrűt, azonban az énekesnőt a múlt hónapban egy hatalmas, körte alakú gyémántgyűrűvel látták azon az ujján. A nyolckarátos gyémánt becsült értéke több mint 875 ezer dollár.

A párról már korábban is voltak olyan pletykák, hogy eljegyezték egymást. Legelőször 2022 februárjában, amikor az énekesnő egy hatalmas csillogó gyémánttal a kezén jelent meg a Brit Awardson. Nem sokkal később a Las Vegas-i rezidenciáján is ugyanezt a gyűrűt viselte, amelynek becsült értéke több mint 1 millió dollár. A szerelmespár azonban minden híresztelés ellenére mélyen hallgatott, és egészen mostanáig nem erősítették meg eljegyzésük hírét.

A 36 éves Adele és a 42 éves sportügynök, Rich Paul 2021 óta alkotnak egy párt. Először az NBA-döntő 5. mérkőzésén látták őket együtt, 2021 júliusában. Napokkal később jelent meg a sajtóban a hír, miszerint a két híresség egy párt alkot.

Ezt követően többször is együtt jelentek meg nyilvánosan, mielőtt hivatalosan is megerősítették a hírt az Instagramon. Adele 2021 szeptemberében osztotta meg az első közös képet egy piros szív emojival. Az énekesnő 2022-ben azt is bejelentette, hogy szeretne feleségül menni Paulhoz, és készen áll egy újabb babára.

Bár később úgy tűnt, hogy viszonyuk zátonyra fut, végül mégis sikerült megmenteniük a kapcsolatukat. A pár egyébként nem sokkal azután kezdett el találkozgatni, hogy Adele véglegesítette válását Simon Koneckivel, akivel egy közös 10 éves fia is van. Az énekesnő a válás fájdalmait a 30 című albumában énekelte ki.