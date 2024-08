Az ok, amiért a legnagyobb trófeákat Szent Grálnak nevezzük

Évszázadok óta a Szent Grál a végső, szinte elérhetetlen cél szimbóluma – akár a sportban, a tudományban, vagy a hétköznapi életünkben. A fogalom azonban egy metaforánál sokkal mélyebb gyökerekkel rendelkezik. A kehely szentsége a középkorból ered, amikor is állítólag Artúr király lovagjai szent küldetésre indultak, ugyanakkor a legendája összefonódik a kereszténység előtti mitológia mondáival és a vallási ereklyék történetével is. De mi is pontosan a Szent Grál, és miért válhatott a közbeszéd egyik előszeretettel használt metaforájává?