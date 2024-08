Jennifer Lopez barátainak elege van az énekesnő bohóckodásából

A szupersztár barátai kezdenek belefáradni Lopez kaotikus magánéletbe. Négy zátonyra futott házasság után szerintük az énekesnőnek most már magába kellene fordulnia, és arra fókuszálni, hogy megtudja, ki ő és mit akar.

Az 55 éves Lopez augusztus 20-án ügyvéd nélkül benyújtotta a válókeresetet, írja a DailyMail, ami végleges szakítást jelent az 52 éves Ben Affleck Gézától. Egy Lopezhez közeli forrás azt mondta, Jennifer belefáradt abba, hogy Ben megalázza, és megvárta házasságuk kétéves évfordulóját, mert oda akart szúrni neki.

Piszkos anyagiak

Anyagi helyzetükről annyit tudni, hogy mivel szerződésük nincs, az elmúlt két év egyéni bevételei, akár filmes projektekből, akár nagyobb márkaügyletekből származnak, közös tulajdont képeznek.

A 400 millió dolláros nettó vagyonnal rendelkező Jennifernek négy filmje ment ki, mióta frigyre lépett Bennel, például a 20 millió dolláros, saját finanszírozású This Is Me… Now: Egy történet a szerelemről című projekt, ami a pár újjáéledt románcát dokumentálja.

2023-ban indította útjára Delola koktélcsaládját, és világkörüli turnéra indult legújabb, This Is Me… Now című albuma népszerűsítésére, de ezt végül lemondta, hogy családjára fókuszáljon.

Az Oscar-díjas Ben Géza, akinek nettó vagyona 150 millió dollár, tavaly az Air – Harc a legendáért és a Konstrukció című filmekben szerepelt. Nemrég pedig befejezte a 2016-os A könyvelő folytatásának forgatását.

Bennfentesek szerint az exek hónapok óta feszült tárgyalásokban vannak. Májusban bejegyezték 68 millió dolláros Beverly Hills-i közös otthonukat eladásra, amit egy éve vettek 60 millió dollárért.

Lopez egyébként állítólag azért is ingerült, mert a gyerekek is bevonódtak a szomorú folyamatba. Az énekesnő szoros kapcsolatot alakított ki Affleck három gyermekével, Violettel (18), Finnel (15) és Samuellel (12), és a szakítás után is össze-összejártak.

Az ő 16 éves ikrei, Max és Emme is közel kerültek Affleckhez, úgyhogy a gyerekeknek sem könnyű. Az 55 éves Lopez korábban háromszor volt házas. 1997 és 1998 között rövid ideig Ojani Noával, 2001 és 2003 között pedig Cris Judd-dal. Marc Anthony énekessel 2004-ben házasodtak össze, ő az ikrek apukája. Románcainak sora 2017-ben folytatódott Alex Rodriguez korábbi baseballjátékossal, de 2021-ben szakítottak. Nem csoda, hogy Lopez barátainak elegük van, és a magába mélyedést javasolják az énekes-színésznőnek.