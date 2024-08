Áll a bál a KözTér és 6363 között, évtizedes cimborák fordultak egymás ellen

A KözTér nevű YouTube-csatorna még csak augusztus elején indult, de máris egészen nagy hullámokat vetett a digitális éterben. Az első vendégüket, Süveg Márk Saiidot (az Akkezed Phiai egykori felét) támadások érték amiatt, hogy interjút adott a csatornának, amelyet többen jobboldalinak címkéztek már az indulás előtt, miközben a csatorna önmagát politikailag függetlennek tartja, így Meruk Marcell kreatív producer (egyben a TV2-s Hungarikumokkal a világ körül producere) védelmébe vette a rappert.

Péntek este pedig egy Gege- (pontosabban 6363-) interjút hallhat majd a csatornán a közönség, viszont itt a csavar az egészben annyi, hogy a rapper nem egyezett bele, hogy adásba kerüljön a műsor. Ennek az az oka, hogy Instagram-sztorija alapján ő barátilag fogadta el a meghívást a műsorba, amely „kicsit popkult, kicsit közéleti”, ahová jóhiszeműen elment, de a végén „behúztak a csőbe”.

Elmondása szerint arról nem volt szó, hogy kivel fog beszélgetni, és hogy ennyire át fogják politizálni az adást.

Így tehát ő nem adott felhatalmazást a csatornának az adás közlésére, viszont péntek reggel a KözTér közösségi oldalain még az jelent meg, hogy este 7 órakor élesedik a beszélgetés. „Ezerszer inkább lennék noÁr, mint egy fidelitasos kis talpnyaló. Vétkesek közt cinkos, aki néma” – zártja posztját a zenész, majd arra kérte rajongóit, hogy jelentsék a videót, hátha a YouTube majd közbelép.

Mindeközben Meruk Marcell a Facebookon reagált a sztorira, és megjegyezte, hogy márciusban hívták meg 6363-ét a műsorba, az interjú április végén volt, és a rappernek mégis csak augusztus elején, a csatorna indulásakor lett kellemetlen a dolog, miután elkezdték a csatornát „jobboldalizni és ellen-Partizánozni”, holott:

Baszki, ez tré, kikérem magamnak és minden kollégámnak…

– fogalmazott Meruk. Írása szerint ők csak „értékes interjúkat készítenek értékes emberekkel”, viszont most már nem biztos benne, hogy 6363 ebbe a kategóriába tartozik – holott egyetem óta ismerősök, barátok, munkatársak. „A zenéd az irodalom és a magyar kultúránk miatt fontos, ahogy a személyiséged is, az viszont, amit most csinálsz, az egy árulás. Árulása az értelmiségnek, a barátságnak, haverságnak, a zenésztársadalomnak, de legfőképpen árulása a tisztességnek” – írta.

A bejegyzésben Meruk ír a felvétel körülményeiről is: „Danival kedélyesen elbeszélgettetek a Tottenhamről és Cseh Tamásról az adás felvétele előtt – tehát tudhattad, hogy ez a Dani a Köztérben az a Dani [Kurucz Dániel, a Fidelitas korábbi elnöke – a szerk.], a meghívóban is benne volt, amit kaptál. Láttad, hogy ő a Hungarikumokkal a világ körülben is a társam. Majd lenyomtál vele egy 2 órás interjút, akivel/aki miatt már évekkel ezelőtt viccelődtél velem. De lapozzunk.”

Meruk Marcell szerint a meghívó 2024. március 12-én ment ki, az interjúra pedig április 23-án került sor. „Másfél hónap! Közben kijött az az aljas és rosszhiszemű HVG-cikk, amire a kocsmai stílusú e-mailetekben hivatkoztok, szóval innen is tudhattad volna, hogy a »jóakaróink« mit gondolnak rólunk – anélkül, hogy egy szót hallottak volna a műsorból” – fogalmaz a bejegyzésben, amely így folytatódik:

Az az aljas támadás kb. 40 embertől – 161 kamuprofilt generálva – barátom, testvérem, Márk ellen bizonytalanított el téged csak augusztus 6-án – három és fél hónap!!! Akkor sem azért, amit Dani kérdezett, vagy amit te mondtál, mert ez a beszélgetés kultúráról, rólad, zenéről szól.

Meruk szerint az interjúalany egy e-mailben leírta: az zavarja, hogy a rajongóik a cikk alapján még a végén azt hiszik, hogy képes leülni egy nemzeti érzelmű arccal beszélgetni, ami nem propaganda. „Fú, hát hogy néznél ezek után tükörbe, nem? Ezt fontos ízlelgetned, mert a propaganda az épp az, amit te csinálsz most” – fogalmaz a producer.

A Sára Gergelynek, azaz 6363-nek küldött meghívó második mondatában szerepel, hogy az interjúban „aktuális közéleti témákat és eseményeket” is érintenek majd a művész életútja mellett. A második bekezdésben pedig arra térnek ki, hogy a „csatorna célja, hogy megismerjék a közéleti témák megnyilvánulásai mögött rejtőző embert”, és hogy a KözTér „nem ideológiai, hanem szakmai alapokon nyugszik”, hozzátéve, hogy szerintük „a tömegkommunikáció nem a valódi igényeket szolgálja ki”, és ezzel szeretnének ők szembehelyezkedni.