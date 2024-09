Márta Lujza norvég hercegnő és Durek Verrett önjelölt sámán szombaton összekötötte az életét, rendhagyó házasságukat háromnapos programmal és egy készülő dokumentumfilmmel ünnepelték meg.

A The Guardian információi szerint a hercegnő, V. Harald norvég király és Szonja norvég királyné lányának és a színes bőrű, biszexuális amerikai sámánnak a románca szombat délután hagyományos norvég egyházi szertartás keretében teljesedett ki a Geiranger-fjord alatti kis faluban található négycsillagos Hotel Unionban.

A hercegnő 49 éves amerikai Durek Verretthez fűződő kapcsolatát sokan bírálták Norvégiában, mivel a férfi magát alternatív gyógyítónak és sámánnak nevezi, de többen sarlatánnak, sőt egyenesen csalónak és összeesküvéselmélet-hívőnek tartják, többek között az olyan kijelentései miatt, miszerint a gyerekkori daganatos megbetegedéseket a boldogtalanság okozza. Verrett kijelentéseiről ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

Három napos menyegző és nagy felhajtás

A hercegnőt hét koszorúslány kísérte, köztük tizenéves lányai, Leah és Emma Behn, akik a néhai norvég íróval, Ari Behnnel kötött első házasságából származnak, akitől Márta Lujza 2017-ben elvált. A 350 fős vendéglistán szerepelt még a hercegnő bátyja, Haakon trónörökös és felesége, Mette-Marit trónörökösnő, Viktória svéd trónörökösnő és férje, Daniel herceg, valamint Konstantin herceg és Alexia holland hercegnő.

Az esküvőn nem lehetett jelen Marius Borg Höiby, Haakon koronaherceg feleségének 27 éves fia, aki még Mette-Marit egy korábbi házasságából született, mert néhány hete a rendőrség családon belüli erőszak gyanújával vizsgálatot indított ellene.

A hercegnő maga is különcnek számít a skandináv királyságban: tisztánlátónak vallja magát, és csaknem egy évtizedig járt egy gyógyító iskolába, ahol az „angyalokkal való kommunikációt” igyekezett elsajátítani. 2022-ben bejelentette, hogy lemond a hivatalos királyi kötelezettségeiről, hogy a Verrettel közös magánéletére összpontosíthasson.

Norway's Princess Martha Louise married her partner Durek Verrett, a self-styled spiritual guru from California https://t.co/w7NW9cKG4S pic.twitter.com/c8bcGpIhqE — Reuters (@Reuters) September 1, 2024

Verret az Instagramon „Isten szolgájaként” és „energiaaktivátorként” jellemzi magát. Hollywoodban is ismerik a nevét, neves ügyfelei közé tartozik a Goop nevű wellnessmárka alapítója, Gwyneth Paltrow is, akit egyenesen „lelki testvérének” nevezett. A férfi kétes megítélését az is előmozdíthatta, hogy olyan medálokat adott el online, amelyek állítása szerint védenek a koronavírus ellen. Sőt Márta Lujza egy alkalommal azt mondta, hogy párja képes kommunikálni az angyalokkal is. De Verret azt is állította, hogy egyszer feltámadt a halálból, és hogy két évvel a 2001. szeptember 11-i támadása előtt megjósolta, hogy bekövetkezik a terrorcselekmény.

Esküvőjüket Margit Lovise Holte plébános celebrálta Michael Beckwith tiszteletes közreműködésével, akinek „transzkonfesszionális” Los Angeles-i templomába Oprah Winfrey és Sussex hercegné édesanyja, Doria Ragland is járt már.

A háromnapos esküvői program csütörtökön vette kezdetét „szexi és menő” öltözködési kóddal ellátott üdvözlő italokkal, csónakázással az Unesco világörökség részét képező Geiranger-fjordon, pénteken pedig egy esküvő előtti salsa partin lehetett lazulni. A ceremónia előtt a vendégek a szálloda előtt egy fotósoktól szegélyezett vörös szőnyegen sétáltak végig. Állítólag a pár szigorú közösségi médiatilalmat rendelt el számukra az esemény előtt.

Márta Lujza címe nem lehet kereskedelmi tétel

Az ifjú pár egy hatalmas esküvői sátor fedezékében „próbálta megvédeni a magánéletét”, miközben exkluzív szerződést kötött a Hello! magazinnal, és egy Netflix-dokumentumfilm is készül róluk, ugyanis a streamingszolgáltató szerezte meg a televíziós közvetítés kizárólagos jogát az esküvőre.

Verrettnek az esküvő után nem lesz királyi címe és hivatalos feladatai sem, továbbá a pár abba is beleegyezett, hogy Márta Lujza címét nem használják majd kereskedelmi célokra.

A pár 2019-ben ismerkedett meg közös barátaik révén, bár Verrett azóta azt állította, hogy a csillagok megírták az egyesülésüket, és a People magazinnak e hónap elején úgy nyilatkozott, hogy egy előző életükben már találkoztak az ókori Egyiptomban, ahol „ő volt a királynőm, én pedig a fáraó”. A Hello! magazinnak a ceremónia után Márta Lujza azt mondta, hogy „a szerelmük győzedelmeskedett minden nehézség ellenére, és örökké fog tartani”.

Végül ide kattintva megtekintheti, amint Márta Lujza norvég hercegnő és Durek Verrett az esküvő előtti partin őrült salsa táncot járt el.