Lady Gaga megszólalt a vőlegényéről: Nem találkoztam még hozzá hasonlóval

Október elején mutatják be Todd Philips új Joker-filmjét, amelyben Joaquin Phoenix mellett Lady Gagát láthatjuk mint Harley Quinnt. Az énekesnő a napokban a velencei filmfesztiválon promózta a filmet vőlegénye oldalán, a Hollywood Reporterben pedig arról olvashatunk, miből merített inspirációt a szerep eljátszásához.

A Grammy-díjas énekesnő egy Vogue-interjúban részletezte, hogy Quinn megformálásához saját belső mániáiból és a benne is meglévő káoszból merített. Szerinte a nőket sokszor túl érzelmesnek mondják, és ha túlterheltek, fáradtak, akkor valóban ingadozik a hangulatuk, vagy mozdulni sem tudnak. De Gaga szerint ha a dolgok nagyon elszakadnak a valóságtól, muszáj néha lecsendesedni. Harley Quinn szerepéhez, mint mondja,

az érzékmemória perspektívájából dolgoztam, és így próbáltam ábrázolni, milyen lehet intenzíven élni, de rengeteg komplexitással, amit elfed a felszín.

Az énekesnő a vőlegényével, Michael Polanskyval való kapcsolatáról is beszélt, azt mondta, az anyja találkozott vele először, aki már akkor tudta, hogy ő lesz lánya választottja.

A szerelem a koronavírus-járvány elején kezdődött, és több mint egy évig együtt voltak a karanténban, ami segítette a kapcsolat elmélyülését: az énekesnő nem dolgozott, és csak a románcra koncentrált. Megviselte, hogy a járvány alatt mennyien lettek betegek, haltak meg és élték át egyedül ezt az egészet, de ő szerencsésnek tartja magát, hogy nem magányosan kellett megküzdenie vele.

Michael olyan okos és olyan kedves, nem találkoztam még hozzá hasonlóval

– mondta az üzletemberről.

Azt is hozzá fűzte, szeretné, ha a rajongói tudnák, milyen boldog és egészséges most, mert utoljára a Chromatica megjelenése környékén hallottak felőle, ami „szörnyű időszak volt” számára.

A Joker: Folie à Deux mellett Gaga felvett egy új számot is Bruno Marsszal, a Die With a Smile-t, és albuma is érkezik majd februárban, amiről egy előzetest is kapunk októberben. A beszélgetés során az énekesnő kollégáit is méltatta, például Taylor Swiftet, Charli XCX-et, Chappell Roant, Billie Eilisht és Keshát, akiknek drukkol, és azt kívánja nekik, hogy legyenek boldogok és sikeresek.