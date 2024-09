Női énekessel tért vissza a Linkin Park, új lemezt és turnét is bejelentettek

Csütörtökön egy előre meghirdetett rajongói eseményen jelentette be a Linkin Park, hogy november 15-én „From Zero” címmel adnak ki új albumot. Egyben az is kiderült, hogy Chester Bennington halála után hét évvel a formációhoz egy női énekes, Emily Armstrong csatlakozott, Rob Bourdont pedig Clin Brittain váltja a dobok mögött.

Szeptember 5-én egy előre meghirdetett rajongói eseményen jelentette be a Linkin Park, hogy hét évvel Chester Bennington halála után újraindul a zenekar, és november 15-én „From Zero” címmel adnak ki új albumot. Az együtteshez egy énekesnő, Emily Armstrong csatlakozott, aki korábban a Los Angeles-i Dead Sara nevű rockzenekar tagjaként volt ismert. A Linkin Parknak új dobosa is van Colin Brittain személyében, aki Rob Bourdont váltja a formációban – Mike Shinoda, Brad Delson, Dave Farell Phoenix és Joe Hahn továbbra is a bandában játszanak.

A csütörtöki eseményen, ami tulajdonképpen egy koncert volt, a Linkin Park bemutatott egy új dalt is – a „The Emptiness Machine” című tétel hét év óta a banda első új zenei kiadványa, és a hamarosan megjelenő „From Zero” című album főcímdala. A 2017-es „One More Light” óta, amelyen még Chester Bennington énekelt, a „From Zero” lesz a Linkin Park első stúdióalbuma. A korong címében szereplő Zero egyébként akár a Linkin Park eredeti nevére is utalhat. A bandát ugye 1996-os alapításakor Xero névre keresztelték a tagok, csak Chester Bennington csatlakozása után változtatták először Hybrid Theoryra (ami végül a debütáló lemezük címe lett), majd Linkin Parkra. Erre egyébként Mike Shinoda is kitért a nyilatkozatában:

A Linkin Park előtt az első zenekarunk neve Xero volt. Ez az albumcím egyszerre utal erre a szerény kezdetre, és arra az utazásra, amire most vállalkozunk. Hangzásban és érzelmileg a múltról, a jelenről és a jövőről szól – magába foglalja a jellegzetes hangzásunkat, de új és élettel teli

– mondta a zenész a banda új korszakáról.

A Linkin Park jövő héten egy hatnapos arénaturnéra indul – a körút Los Angelesben, az inglewoodi Kia Forumban startol szeptember 11-én, ezt követően még ebben a hónapban New Yorkban, Hamburgban, Londonban és Szöulban, novemberben pedig Bogotában is színpadra állnak.

Utoljára 7 éve álltak együtt színpadon

Hét éve halt meg a Linkin Park zenekar frontembere – az akkor 41 éves Chester Bennington 2017. július 20-án önkezével véget vetett az életének, holttestét helyi idő szerint reggel 9 órakor találták meg a Los Angeles megyei Palos Vedres Estates településen lévő otthonában, ahol aznap egyedül tartózkodott. Mint később kiderült, régóta depresszióval küzdött, ez vezetett a tragédiához.

Benningtont 2017. október 27-én egy nagyszabású emlékkoncerttel búcsúztatták el zenésztársai a Los Angeles-i Hollywood Bowlban. Az eseményen az amerikai nu metal együttes zenészei mellett más hírességek, köztük a Blink-182, a System of a Down, a Korn, az Avenged Sevenfold, a Sum 41, a Bring Me the Horizon, a Civil Twilight, az A Day to Remember és a Yellowcard tagjai is színpadra álltak, hogy fejet hajtsanak a néhai frontember emléke előtt. Bennington halálát követően

ez az emlékkoncert volt az első, és azóta is az egyetlen élő fellépés, ahol a Linkin Park összes tagja zenekarként állt színpadra.

Az esemény után nem sokkal Mike Shinoda belevágott a Post Traumatic projektbe – kiadott egy szólólemezt, amellyel 2018-ban és 2019-ben világszerte koncertezett, nemcsak saját magát, hanem a rajongókat is segítve a gyászban. A turné befejeződése után viszont lassacskán teljesen elmaradtak Shinoda szólófellépései, a zenész az Instagramon, majd a Twitchen aktivizálta magát, élő adásban összerakva különféle zenéket, amit a rajongói interaktívan követhettek.

A Linkin Park többi tagjáról mostanáig nem sok mindent lehetett hallani. Főleg a dobos Rob Bourdon tűnt el a nyilvánosság szeme elől. Ugyan olykor kiadtak egy-egy korábbi demofelvételt, amit még Chester Bennington énekelt fel a halála előtt, illetve néhány viedoklipet is közzétettek a YouTube-on, sőt a lemezeik jubileumairól sem feledkeztek meg, de olyan eseményre, ahol az egész zenekar jelen volt, az emlékkoncert óta nem kerül sor. Bár az utóbbi időben felröppentek olyan hírek, hogy egy új, akár női énekessel hamarosan újraindulhat a Linkin Park, ebből viszont ezidáig nem valósult meg.

Élőben közvetítették a zenekar bejelentését

Augusztus 25-én azonban különös poszt jelent meg a zenekar felületein – elindítottak egy 100 órás számlálót, amelynek kifutása augusztus 28-ig tartott. Mivel aznap reggelre az épp búcsúturnén lévő Sum41 énekese is nagy bejelentést ígért, azonnal elkezdett mindenki kombinálni, és többen arra jutottak, hogy a kanadai pop punk banda frontembere, Deryck Whibley lehet majd a Linkin Park új énekese. Nem sokkal azután viszont, hogy ez a teória terjedni kezdett, Whibley egy posztban cáfolta, hogy igaz lenne.

Végül augusztus 28-án sem érkezett meg a várva várt bejelentés: amint lenullázódott a zenekar oldalán elhelyezett számláló, újraindult és elkezdett visszafelé pörögnii. Többen azt gondolták, a banda csak trollkodott, ám nem sokkal később a tagok

szeptember 5-ére meghirdettek egy rajongói eseményt Los Angelesben.

A Linkin Park mindig is nagyon erős rajongói bázissal rendelkezett, és amellett, hogy rengeteg exkluzivitásban részesítette a hardcore fanokat, nagyon jól bánt a hivatalos rajongói klubjuk, azaz az LP Underground tagjaival. Általában mindig ők voltak azok, akik első kézből értesültek a zenekar híreiről, így nem meglepő, hogy most is velük akarták megosztani a közlendőjüket nemcsak először, hanem egy szűk csoporttal személyesen is. Hogy valami fontos dologról van szó, azt abból is sejteni lehetett, hogy az esemény részleteiről az LPU korábbi koordinátora, Lorenzo Ericco küldött körlevelet a résztvevőknek – igaz, az esetleges bejelentésről konkrétumokat ebből sem lehetett előzetesen megtudni. Az eseményt a zenekar – ahogy az az X-en tett posztjukból kiderült – a New York-i Time Square-en, a londoni Shoreditch High Streeten, illetve „ø” megjelöléssel a saját felületein élőben közvetítette.

A livestream alább visszanézhető:

(Borítókép: Chester Bennington emlékére rendezett koncerten 2017. okóber 27-én a Linkin Park tagjai. Fotó: Getty Images)