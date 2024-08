Megtréfálta rajongóit a Linkin Park, mások trollkodásra gyanakodnak

A Linkin Park az elmúlt évek egyik legnagyobb zenei hypevonatát indította el azzal a húzással, hogy egy 100 órás visszaszámlálást indítottak el a YouTube-csatornájukon és a hivatalos weboldalukon. Augusztus 28-án este negyed 9 körül a visszaszámlálás véget ért, és közel 60 ezer rajongó várta a bejelentést, hiszen a pletykák szerint vagy egy 2025-ös turnét, vagy egy új énekesét, esetleg legvadabb álmaikban egy 2025-ös turnét új énekessel jelentett volna be a zenekar.

Igen ám, de a számláló lejárt, a kép egy kicsit zsizsikes lett, majd az óra elkezdett felfelé számolni, és nem történt az égvilágon semmi.

A rajongók kitartóan találgattak a kommentszekcióban, hogy vajon mikor jelentkezik be Mike Shinoda, vagy éppen az egész zenekar, mert biztosak voltak benne, hogy csak egy kicsit húzzák még az agyukat a srácok. Az első tipp július 20-ára esett, hiszen Chester Bennington akkor halt meg, ám ez nem jött be. Később az augusztus 28. volt a tipp, hiszen az az aktuális dátum, de ez is eseménytelenül telt.

Később szeptember 5-énél a kép ismét megremegett, és pár pillanatra ki is merevedett, ebből a rajongók egy szeptember 5-i bejelentést reméltek, de aztán az óra pörgött tovább.

A következő tipp 20.17 volt (abban az évben halt meg Chester, és vonult pihenőre a banda), majd 20.24 és 20.25, de ezek is eseménytelenül teltek el. Majd lepergett 25, 30 és 35 perc is, de továbbra sem történt semmi. A kezdeti 60 ezres tömegből 35 perc elteltével már a fele sem nézte az órát, és egyre valószínűbbé vált, hogy nem fog történni semmi. A csalódott rajongók egyre csak fogytak, a csalódott kommentek egyre csak gyűltek (köztük egy remek „bojler eladó” trollkommenttel), de a zenekar nem jelent meg.

Mindeközben a közösségi médiás platformjaikra kitették a számláló fordulójáról a 10 másodperces kis videórészletet, és annyit írtak hozzá, hogy „csak idő kérdése”. Ennél több kapaszkodót viszont nem kaptak a rajongók, így a legközelebbi opció, amit reménysugárként vehetnek, a szeptember 5-ei dátum. De hogy mi lesz akkor, azt még mindig senki nem tudja.