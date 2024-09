Meghalt a Titanic főcímdalának Oscar-díjas dalszövegírója

Meghalt Will Jennings, kétszeres Oscar-díjas dalszövegíró, aki olyan ikonikus slágereket alkotott, mint a My Heart Will Go On, az Up Where We Belong vagy éppen a Tears In Heaven. A dalszerző, aki számos világhírű művésszel dolgozott együtt, 80 éves korában hunyt el texasi otthonában.

Újabb veszteség érte a filmipart, 80 éves korában elhunyt Will Jennings Oscar-díjas dalszövegíró, aki életében olyan slágereket alkotott, mint a Titanicból ismert My Heart Will Go On vagy éppen az Eric Clapton által énekelt Tears in Heaven.

Halálhírét ápolója, Martha Sherrod jelentette be, aki a The Hollywood Reporternek azt is elárulta, hogy Jennings péntek reggel hunyt el otthonában Tylerben, Texasban. Hozzátette, mindez nem érte váratlanul a családot, ugyanis a férfi egészségi állapota az elmúlt öt-hat évben folyamatosan romlott.

Will Jennings 2006-ban került be a Dalszövegíró Hírességek Csarnokába, közel egy évtizeddel azután, hogy megnyerte második Oscar-díját a Titanic című film legendás daláért, a My Heart Will Go Onért, amit állandó alkotótársával, James Hornerrel együtt írt meg, és Céline Dion énekelt fel.

Első Oscar-díját még 1983-ban nyerte el Jack Nitzsche és Buffy Sainte-Marie oldalán a Garni-zóna című film Up Where We Belong című daláért. Ráadásul már ennél korábban is jelölték, 1981-ben Lalo Schifrinnel közösen a Szerelemverseny című film People Alone című dalával került be a legjobbak közé. Pályafutása alatt három Grammy-díjat, két Golden Globe-ot és számos más elismerést is bezsebelt.

Eric Clapton egyik legnagyobb slágere is neki köszönhető

Wilbur Hershel Jennings 1944. június 27-én született a texasi Kilgore-ban. Hollywoodi karrierje előtt tanárként dolgozott a Tyler Junior College-ban és az Austin State Universityn, majd három évig a University of Wisconsin-Eau Claire egyetemen.

Hollywoodi karrierje 1976-ban indult, és egy évvel később Richard Kerr zeneszerzővel közösen megírták Barry Manilow egyik legnagyobb slágerét, a Looks Like We Made Itet. Két évvel később újra együtt dolgoztak, és megszületett a Somewhere in the Night, amely szintén nagy sikert aratott.

Az 1990-es évek elején Will Jennings együttműködött Eric Claptonnal, és megírták a Tears in Heaven című dalt, amelyet aztán Golden Globe-ra is jelöltek, és elnyerte az év daláért járó Grammy-díjat is.

Zenész barátja, Peter Wolf a közösségi médiában emlékezett meg róla:

Egy újabb tehetség távozott... Szomorú időszak ez, hogy elveszítettük Will Jenningst, egy mestert, egy ragyogó elmét és egy kedves lelket. Hatalmas megtiszteltetés volt ilyen zenei zsenivel dolgozni ennyi éven át... Ahogy egyik kedvenc költője, W. B. Yeats mondta: »Gondolj arra, hol kezdődik és végződik az emberi dicsőség, és mondjad: az én dicsőségem az volt, hogy ilyen barátaim voltak«”

– írta.

(Borítókép: Will Jennings 2006. június 16-án. Fotó: Stephen Lovekin / Getty Images Hungary)