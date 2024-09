Beperelik a népszerű youtubert nőgyűlölet, zaklatás és éheztetés miatt

A 24 éves amerikai Jimmy Donaldson (ismertebb nevén: MrBeast) pénzosztásairól is híres, de most nem a rászorulók támogatása miatt került reflektorfénybe, hanem játéka, a Beast Games miatt vádolják.

Az egyik legnagyobb követőtáborral rendelkező youtubert, a milliomos MBeastet bíróságon vádolták meg az Amazonnal együtt, hogy műsorukban kihasználták a résztvevőket. A Beast Games című sorozatban ezren vettek részt, hogy elnyerjék az 5 millió dolláros fődíjat.

A produkció a világ legnagyobb élő játékshow-jának ígérkezett, de most sötét felhők gyülekeznek felette. A Los Angeles-i bíróságra benyújtott perirat szerint a műsor résztvevői nem kaptak fizetést, orvosi ellátást, nem biztonságos körülmények között játszottak, és szexuálisan is zaklatták őket.

A több mint 300 millió követővel rendelkező MrB2024 brand Jimmy Donaldson tulajdona, aki a világ egyik legnagyobb YouTube-felhasználója. Most öten nyújtottak be keresetet ellene, de mindenki nevében, aki részt vett a játékban.

Állításuk szerint a produkciós csapat megfigyelés alatt tartotta őket, ellenőrizték, mikor aludtak, mit viseltek, és nem léphettek kapcsolatba családjukkal vagy a külvilággal. Alultápláltak és fáradtak voltak, mert nem kaptak rendszeresen enni sem.

Az 54 oldalas bírósági dokumentum részletesen taglalja, miért nem voltak biztonságban.

Veszélyes díszletek között szorongtak, és akár bűnözők is lehettek köztük, mert a szervezők nem mérték fel alaposan a résztvevők hátterét. Volt, aki megsérült, de orvoshoz sem tudtak eljutni. A díszlet nőgyűlölő volt, és szexista, és a nők egyébként is zaklatásnak voltak kitéve. Az ügyvédek szerint fizetést is kellett volna kapnia a játékosoknak, mert minden idejüket ott töltötték. A kérelmezők több ezer dollárért perlik MrBeastet.

Év elején egyébként MrBeast bejelentette, hogy magánnyomozókkal vizsgáltatja ki a vádakat, amelyek szerint csatornájának egyik műsorvezetője egy kiskorút zaklatott. Ava Kris Tysont más YouTube-felhasználók is zaklatással vádolták, úgyhogy Donaldson el is bocsátotta.