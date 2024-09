Jövőre is folytatódik a Metallica világturnéja

A Metallica még 2023-ban kelt útra, hogy az M72 World Tour keretében rajongók milliói előtt lépjen fel világszerte. A koncertsorozat részeként az együttes több európai ország mellett az Egyesült Államokban, Kanadában és Szaúd-Arábiában is megfordult, és a nagy érdeklődésre való tekintettel idén ismét visszatértek. Előbb Európába utaztak, majd az Egyesült Államokba és Kanadába, az utolsó három turnéállomás pedig éppenséggel a napokban lesz Mexikóvárosban.

Az adatok szerint a 2023-as etap legelső, amszterdami fellépése óta 3 millió ember előtt játszottak. Bár a rajongók egy részét aggodalommal tölthette el, hogy lecsúszva a korábbi koncertekről, egy ideig nem látják élőben kedvenceiket, ám a zenekar jó hírrel szolgált.

Legutóbbi bejelentésük szerint ugyanis jövőre ismét visszatérnek. Ezúttal Európa ugyan kimarad a koncertsorozatból, az Egyesült Államokban és Kanadában viszont összesen 21 fellépést terveznek – és a jövőben további időpontokkal lehet még számolni Ausztráliában és Új-Zélandon. Az együttes különböző setlistekkel, illetve újabb előzenekarral készül, mivel a Pantera, a Suicidal Tendencies és az Ice Nine Kills mellett némelyik turnéállomáson a Limp Bizkit melegíti majd be a közönséget.

A jegyértékesítés szeptember 27-én veszi kezdetét, és a bevétel egy részét a banda All Within My Hands alapítványán keresztül a helyi jótékonysági szervezeteknek adják. A 2017-ben alapított szervezet eddig 15 millió dollárt gyűjtött össze, amelyet többek között oktatási programokra és az élelmiszer-ellátás bizonytalanságának a leküzdésére használtak fel.

A zenekar közleménye szerint az alábbi időpontokban találkozhatnak majd velük a rajongók jövőre: